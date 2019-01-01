Bursaspor taraftar otobüsü kaza yaptı

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs Eskişehir'de kaza yaptı. Yeşil beyazlı yönetim sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , Eskişehir'de takımın taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişinin yaralanması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs, Eskişehir çıkışında sabah saat 05.45 sularında talihsiz bir kaza geçirmiştir. Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahale yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, taraftarlarımıza acil şifalar dileriz. Camiamıza geçmiş olsun."