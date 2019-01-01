Bursaspor, İbrahim Üzülmez'i resmen açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran 'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

🚨Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır.#YenidenZirveye 💪🐊 — Bursaspor (@BursasporSk) December 19, 2019

Daha önce Çaykur Rizespor, ve Gaziantepspor'u çalıştıran 45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Kulübü'nde görev yapmıştı.

TFF 1. Lig'de yer alan Bursaspor, geride kalan 15 haftada 24 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.