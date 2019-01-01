Bursaspor

Bursaspor, İbrahim Üzülmez'i resmen açıkladı

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AA
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

Daha önce Çaykur Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'u çalıştıran 45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Gençlerbirliği Kulübü'nde görev yapmıştı.

TFF 1. Lig'de yer alan Bursaspor, geride kalan 15 haftada 24 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

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