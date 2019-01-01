Bursaspor, İbrahim Üzülmez'i resmen açıkladı
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AA
Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.
🚨Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır.#YenidenZirveye 💪🐊— Bursaspor (@BursasporSk) December 19, 2019
Daha önce Çaykur Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'u çalıştıran 45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Gençlerbirliği Kulübü'nde görev yapmıştı.
TFF 1. Lig'de yer alan Bursaspor, geride kalan 15 haftada 24 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.