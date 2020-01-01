Bursaspor efsanesi Mesut Şen vefat etti

Bursa Şehir Hastanesinde bir süredir tedavi altında olan Şen, yaşamını yitirdi.

Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa Şehir Hastanesinde bir süredir tedavi altında olan Şen, yaşamını yitirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün kurulduğu 1963 yılından 1973'e kadar formasını giyen, A Milli Takım'da da oynayan Mesut Şen için Bursaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

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Kulübün internet sitesindeki mesajda, "Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Merhum Mesut Şen'in cenazesi yarın (Pazartesi) 16.30'da Ulucamii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecektir. — Bursaspor (@BursasporSk) August 2, 2020

TFF'den başsağlığı mesajı

Futbol Federasyonu (TFF), Şen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncularından Mesut Şen'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bursaspor'da uzun yıllar forma giyen ve yeşil-beyazlıların kaptanlığını yapan Mesut Şen, teknik direktör olarak da Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Bursaspor ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.