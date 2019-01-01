Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı!

Sivasspor-Beşiktaş maçının devre arasında Burak Yılmaz'ın kafasına tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti.

'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde ile Beşiktaş karşılaştı. 1-1 biten ilk yarının sonunda takımlar soyunma odasına gderken lı Burak Yılmaz'ın kafasına Sivasspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.

Sağlık ekipleri tarafından soyunma odasına götürülen yıldız oyuncunun kafasında şişlik oluşurken buz tedavisi uygulandı. Burak'ın kafasında yaralanma oluşmazken golcü oyuncu ikinci yarıda da takımla birlikte sahaya çıktı.

Olay sonrası ise Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil Burak'ın son durumunu öğrenmek için soyunma odasına indi.