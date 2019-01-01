Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı!
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Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Sivasspor ile Beşiktaş karşılaştı. 1-1 biten ilk yarının sonunda takımlar soyunma odasına gderken Beşiktaşlı Burak Yılmaz'ın kafasına Sivasspor tribünlerinden yabancı madde atıldı.
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Sağlık ekipleri tarafından soyunma odasına götürülen yıldız oyuncunun kafasında şişlik oluşurken buz tedavisi uygulandı. Burak'ın kafasında yaralanma oluşmazken golcü oyuncu ikinci yarıda da takımla birlikte sahaya çıktı.
Olay sonrası ise Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil Burak'ın son durumunu öğrenmek için soyunma odasına indi.