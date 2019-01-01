Burak Yılmaz'ın babasından açıklama: "Kimseye beyanat vermedim..."

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, golcü yıldızın Beşiktaş'a transfer olacağını söylediği yönünde çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, golcü oyuncunun Beşiktaş'la anlaştığı yönünde açıklama yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

Trabzon yerel medyasında çıkan haberlerde Fikret Yılmaz'ın Burak'ın Trabzonspor'dan ayrılmak için 2 milyon euro'luk alacağından vazgeçtiği ve Beşiktaş ile anlaştığını söylediği öne sürülmüştü.

haber1903.com'a açıklamalarda bulunan Fikret Yılmaz, "Ben kimseye beyanat vermedim, kimseyle konuşmadım. Sadece arkadaşla bir dost toplantısı yaptık. 'Burak Beşiktaş'la anlaştı, Burak parasını bırakıyor' gibi şeyler söylemedim. Tamamen yalan bir haber. Sohbet ettik ve, 'Ben para işlerine karışmam, anlamam. Beşiktaş iddialarını basından biz de senin gibi takip ediyoruz. Beşiktaş'ın ilgilendiğini zaten sağır sultan bile biliyor. Umarım Trabzonspor, Beşiktaş ve Burak Yılmaz için hayırlısı olur.' dedim. Olay bundan ibaret." dedi.

Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olmasının kendilerine mutluluk vereceğini de belirtirken, "Oğlumun işlerine yıllardır karışmadım. Menajerleri Ali Egesel ve Ogan Tarhan'dır. Ben karışmıyorum ve ilgilenmiyorum. Beşiktaş'a giderse mutlu oluruz çünkü biz Beşiktaşlıyız. Umarım olur ama şu an öyle bir şey yok." diye konuştu.