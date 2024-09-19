Burak Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartışma yaşadı.

Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı

Burak Yılmaz taraftarla tartıştı

"Bu kulübe hayatım boyunca yanlış yapmadım" dedi

NE OLDU? Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.

NE SÖYLENDİ? Tribünlerle tartışan Burak Yılmaz; "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım." derken görüldü.

Sonrasında tartışma devam etti. Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.

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Trabzonspor ile Kayserispor, 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin gollerini 89. dakikada Umut Bozok ile 90+8'de Stefano Denswil kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte kaydetti.