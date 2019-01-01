Burak Yılmaz: Tolgahan'ı tuzağa düşürdüm

Beşiktaş'ı Sivasspor deplasmanında galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, attığı serbest vuruş golünü anlattı.

'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, konuk olduğu Demir Grup 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Attığı golle maçın kahramanı olan Burak Yılmaz, o anları anlattı:

"Herkese teşekkür ederim ama Tolgahan'a ayrıca teşekkür ediyorum çünkü Sivasspor'un kalecisi, kaptanı ve kaybedince tebrik etmeyi de biliyor. Aslan gibi kardeşim, kendisine bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Frikiklerde hocamız beni ve Ljajic'i yazıyor. Yer biraz uzaktı ve Adem'e 'Ben vurayım' dedim. O sırada Tolgahan'a baktım ve yakın köşeye vuracağımdan emindi. Barajdan dolayı topu da görmüyordu. Uzak köşeye vurdum ve bir nevi Tolgahan kardeşim tuzağa düştü.

"Üst taraf çok karıştı"

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren golcü oyuncu, "Takım olarak yükselen bir grafiğimiz var ve yeni transferlerimizle birlikte artık takım olduk. Hep beraber çok daha iyiyiz. Sadece ben atmıyorum, herkesin emeği var. Biz bir takımız. Biz Beşiktaş olarak ufak bir ışık varsa bunun arkasından gidiyoruz. Bugün kazanıp lidere biraz daha yaklaşmak istiyorduk. Üst taraf çok karıştı, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.