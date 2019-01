Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk açıklaması...

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi konusunda ilk resmi adım gerçekleşti.

Beşiktaş, yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Burak Yılmaz, 11 yıl aranın ardından yeniden siyah beyazlı formayı giymeye çok yakın.

Trabzonspor, gece saatlerinde Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi için siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise bu kez de Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi.

Burak Yılmaz'ın kısa süre içinde Beşiktaş'a imza atması ve siyah-beyazlı kulübün Antalya'daki hazırlık kampına katılması bekleniyor.

Burak Yılmaz'dan açıklama

Deneyimli futbolcu, yaşanan gelişmelerin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Beşiktaş için elinden geleni yapacağını ifade etti.

"Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibariyle Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim."

Geçtiğimiz sezonun başında Beijing Sinobo Guoan'dan 4 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Burak Yılmaz, 1.5 sezonda çıktığı 32 karşılaşmada 28 gol attı. Deneyimli golcü, geçtiğimiz aylarda bordo mavili yönetimin aldığı kararla kadro dışı bırakılmıştı.

2006 yılında Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak, siyah beyazlı formayı terlettiği 1.5 sezonda 6 gol kaydetmişti.