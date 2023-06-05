Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı: Beşiktaş'ta mı görev yapacak?

Burak Yılmaz, 37 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalarken Beşiktaş'ta görev alıp almayacağını açıkladı.

Burak Yılmaz emekli oldu

Yoluna sahada devam etmek istiyor

Peki Beşiktaş'ta mı görev alacak?

NE OLDU? Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz, düzenlediği bir basın toplantısıyla 37 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibine katılacağı iddia ediliyordu. Eski milli yıldız bu iddialara yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Burak Yılmaz düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş iddiaları hakkında şunları söyledi: "Buraya Şenol Hocam'ın yanından geldim. Bizimle ilgili bazı düşünceleri vardır tabii ki ama bunu bizimle paylaşmadı. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı."

DAHA FAZLASI: Burak Yılmaz bir senedir antrenörlük eğitimi aldığını şu sözlerle açıkladı: "Antrenörlük eğitimimi bir senedir alıyorum. Avrupa'da Mancini ve Galtier ile iletişimimiz sürüyor."