Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe açıklaması: "Meydan okumaya gideceğiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi göz dağı verdi.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kaldı

Şampiyonluk için en kritik maçlar

Burak Yılmaz, "Bir meydan okumaya gideceğiz" dedi

NE OLDU? Süper Lig'de bitime 3 maç kalırken 96 puandaki Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini koruyor. 90 puandaki Fenerbahçe ise şampiyonluğu kaçırmamak adına kalan maçları kazanmak istiyor. Burak Yılmaz, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok." dedi.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe maçından önce gazetecilere konuşan Burak Yılmaz şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen hafta kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendiriyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Burak Yılmaz şunları söyledi: "Fenerbahçe yarışta biraz geri duruma düştü. Biz ise kazanmak için oraya gideceğiz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok."

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile Kayserispor, 12 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Ardından Fenerbahçe, 19 Mayıs'ta Galatasaray'a konuk olacak.