Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri dönüyor: Söz sırası Trabzon'da

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı. Golcü oyuncu 11 yıl aradan sonra siyah beyazlı formayı yeniden giymeye hazırlanıyor.

2018/19 sezonu başladıktan kısa bir süre sonra Alvaro Negredo ile yollarını ayıran ve devre arasına kadar Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek'ten istediği katkıyı alamayarak gol yollarında ciddi bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş, çözüm arayışında sona yaklaştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlı kulüp, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Transfer listesinin ilk sırasında yer alan Burak'la anlaşan Beşiktaş, Trabzonspor'un vereceği yanıtı bekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Onur Kıvrak ile birlikte kadro dışı kalan Burak , Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.

Böylelikle, 2006 ve 2008 yılları arasında Beşiktaş forması giyen golcü oyuncu 11 sene aradan sonra eski kulübüne dönüş yapmış olacak.