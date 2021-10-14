Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'e Falcao eleştirisi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao transferinin detaylarından ötürü Mustafa Cengiz yönetimini topa tuttu.

Galatasaray, 2019 yılında yoğun uğraşlar sonucu Monaco'nun tecrübeli golcüsü Radamel Falcao'yu transfer etmişti.

Ancak Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarla boğuştu ve beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Falcao, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise takımdan ayrıldı ve La Liga ekiperinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferin mali detayları sebebiyle dönemin yönetimini eleştirdi.

Neler söylendi?

beIN Sports'a konuşan Burak Elmas, Falcao transferinden dolayı Mustafa Cengiz yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"O dönem görev yapan yöneticilerimiz eğer, kendi kulüpleri olsaydı Radamel Falcao'yu transfer etmezdi. Popülerlik uğruna bu transferler yapılıyor."

👀 Burak Elmas'tan Falcao açıklaması 👇 pic.twitter.com/CehJOU2yYk — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 14, 2021

Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı

Başkan Elmas, Marcao'nun Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile kavgasını şöyle değerlendirdi: "Birçok şeye şahit oldum ama Marcao olayı benim için de bir ilkti."

"Marcao da Kerem de bizim futbolcumuz. Aile arasında da kardeşler kavga edebilir, orada aileden atmıyorsunuz."

"Öncelikle oyuncularımızın ruhsal durumu açısından temkinli bir duruş sergiledik. Ben de maçtan sonra direkt soyunma odasına indim. Fatih hocamla oturduk, analiz yaptık ve sonrasında da hareket planı belirledik. Kararı hemen orada almak yerine sonrasına bıraktık."

Muslera, Konyaspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, millî takım kampından geç dönecek olması sebebiyle Süper Lig'de oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyebileceği söylenmişti.

Başkan Elmas, Muslera'yı özel uçakla ülkeye getireceklerini ve başarılı kalecinin maçta oynayacağını dile getirdi.

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