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"Bununla ilgileneceğiz": Max Eberl, Bayern Münih'te bir savunmacının satışını değerlendiriyor

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih

Max Eberl, Hiroki Ito’nun bu transfer döneminde satılmasını düşünebilir.

"Hiroki Ito'nun kendisinin de işlerin zorlaştığını hissedip bir transfer düşüncesi olursa, biz de bununla ilgileniriz" dedi Eberl, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında.

27 yaşındaki Japon savunmada farklı mevkilerde görev yapabilse de, iki ana pozisyonunda büyük bir rekabetle karşı karşıya. Sol bekte Alphonso Davies (Eberl'e göre bu yöndeki söylentilere rağmen satılık değil) ile yeni transfer Nathaniel Brown süre için mücadele ediyor. Stoperde ise Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ilk tercih olarak görülürken, ilk alternatif Min-Jae Kim.

Ito, 2024 yılında VfB Stuttgart'tan 23,5 milyon euro karşılığında geldi ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. FC Bayern'deki ilk iki yılında onu tekrarlayan sakatlık sorunları yavaşlattı. Ito'nun dışında Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın da kulüpten kesin olarak ayrılması isteniyor.

FC Bayern Münih: 2026 Dünya Kupası sonrası yaz programı

Tarih/Dönem

Etkinlik

20 Temmuz 2026

Profesyonel takımın sezonun ilk antrenmanı

25 Temmuz 2026

Wehen Wiesbaden ile hazırlık maçı (1:2)

27-30 Temmuz 2026

Tegernsee'de hazırlık kampı

30 Temmuz 2026

Rottach-Egern ile hazırlık maçı

1-8 Ağustos 2026

Güney Kore'de Audi Summer Tour

15 Ağustos 2026

RB Leipzig'e karşı Telekom Cup

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