"Bununla ilgileneceğiz": Max Eberl, Bayern Münih'te bir savunmacının satışını değerlendiriyor

"Hiroki Ito'nun kendisinin de işlerin zorlaştığını hissedip bir transfer düşüncesi olursa, biz de bununla ilgileniriz" dedi Eberl, çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında.

27 yaşındaki Japon savunmada farklı mevkilerde görev yapabilse de, iki ana pozisyonunda büyük bir rekabetle karşı karşıya. Sol bekte Alphonso Davies (Eberl'e göre bu yöndeki söylentilere rağmen satılık değil) ile yeni transfer Nathaniel Brown süre için mücadele ediyor. Stoperde ise Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ilk tercih olarak görülürken, ilk alternatif Min-Jae Kim.

Ito, 2024 yılında VfB Stuttgart'tan 23,5 milyon euro karşılığında geldi ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. FC Bayern'deki ilk iki yılında onu tekrarlayan sakatlık sorunları yavaşlattı. Ito'nun dışında Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın da kulüpten kesin olarak ayrılması isteniyor.

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