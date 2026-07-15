Bunu sadece 10 oyuncu başardı… Dünya Kupası finalinde Rodri’yi efsanevi bir başarı bekliyor

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Pat Rodri, futbol tarihinde yalnızca 10 oyuncunun başardığı efsanevi bir başarıya bir adım uzaklıkta.

İspanya, dün Salı günü yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

Rodri, turnuva öncesinde fiziksel sorunlar yaşamasına ve bu nedenle en iyi formuna ulaşamamasına rağmen, bu Dünya Kupası'nda "La Roja"nın en öne çıkan oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Pazar günü oynanacak final maçı onu bekliyor ve orada üçlü zaferi tamamlayabilir: Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Altın Top ödüllerini kazanmak.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, bugüne kadar on oyuncu milli takım, kulüp ve bireysel düzeyde bu üç büyük ödülü kazanmayı başardı.

İngiliz futbol efsanesi Bobby Charlton, 1966'da İngiltere ile Dünya Kupası'nı kazandı ve bu sayede Altın Top ödülünü aldı; iki yıl sonra, 1968'de, Münih hava felaketinden tam on yıl sonra Manchester United ile İngiltere'nin ilk Avrupa Kupası'nı kazandı.

Bu başarıyı elde eden bir sonraki oyuncu Gerd Müller oldu. “Torpido” lakaplı Müller, 1970 Meksika Dünya Kupası’nda Almanya formasıyla sergilediği olağanüstü performansının ödülü olarak Altın Top’u kazanan ilk Alman oldu.

O turnuvayı Brezilya kazandı, ancak en iyi oyuncu ödülü sadece Avrupalı futbolculara veriliyordu.

1974 yılında Müller, kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nı ve Bayern Münih formasıyla Atlético Madrid’i yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Vatandaşı ve milli takım arkadaşı Franz Beckenbauer ise 1972'de Altın Top ödülünü, 1974'te ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazandı.

İtalyan Paolo Rossi, 1982'de İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Altın Top ödülünü de elde etti; 1985'te Juventus ile üçlüsünü tamamladı.

Bu başarıyı elde eden bir sonraki oyuncu ise 1998'de Fransa ile Dünya Kupası'nı ve Altın Top ödülünü kazanan Zinedine Zidane'dir; kendisi 2002'de Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştır.

Brezilyalı Rivaldo ise tüm bu unvanları farklı dönemlerde kazandı. 1999'da Barcelona ile Altın Top ödülünü, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı Brezilya ile, 2003'te ise Milan ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bu üç ödülü kazanan ilk Avrupa dışı oyuncu oldu.

Ronaldinho da onların izinden giderek 2002 Dünya Kupası’nı, 2005 Altın Top Ödülü’nü ve 2006 Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Kaka da Güney Kore ve Japonya’da oynadı ve 2007’de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ve Dünya’nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazandı.

Şimdi sıra Lionel Messi’ye geldi. 2022’de Katar’da üçlüsünü tamamlayarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı; buna ek olarak, ilki 2006’da olmak üzere dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve ilki 2009’da olmak üzere sekiz Altın Top ödülü kazanmıştı.

Ousmane Dembélé ise Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nı, Şampiyonlar Ligi’ni ve 2025 Altın Top Ödülü’nü kazanarak, önümüzdeki Pazar günü Rodri’nin de katılabileceği ve efsanevi bir takım oluşturacak on oyuncunun listesini tamamladı.