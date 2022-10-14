'Bunu hissedebiliyordum' : Roberto Firmino, Salah'ın Rangers karşısında kaydettiği hat-trick'i önceden hissettiğini söyledi

Roberto Firmino, Mohamed Salah'ın Ranger karşısında kaydettiği hat-trick'i önceden hissettiğini açıkladı.

NELER OLDU? Liverpool, geçtiğimiz çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A grubu maçında deplasmanda Glasgow Rangers karşısında 7-1 galip geldi. Mısırlı yıldız, 75, 80 ve 81. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve geceye damgasını vurdu. Liverpool'un karşılaşmadaki diğer gollerini Firmino, Nunez ve Elliot kaydetti. Takımına iki gollük katkı sağlayan Roberto Firmino, Salah'ın hat-trick'ini önceden hissettiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Firmino, UEFA'nın resmi web sitesine yaptığı açıklamada Salah'ın gollerine ilişkin olarak, "İnanılmaz! İlk golünü attığında yedek kulübesinde Darwin'e Salah'ın %100 hat-trick yapacağını söyledim. Bunu yedek kulübesinden hissedebiliyordum ve o tam da bunu yaptı. Onun adına çok mutluyum." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon 12 maçta sekiz gol ve dört asist üreten Firmino kendi formu hakkında ise şu şekilde konuştu: "Çok mutluyum. Gol atmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Önce takım için oynuyorum. Güzel şeyler olacak, buna %100 inanıyorum."

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Liverpool bu 16 Ekim Pazar günü Manchester City ile karşılaşacak. Ligde bu sezon istediği gibi sonuçlar alamayan Liverpool için Manchester City karşılaşması oldukça önemli olacak.