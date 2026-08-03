Noah Atubolu’nun mevcut günlük hayatını bambaşka hayal ettiği açık bir sır. Takım arkadaşları son olarak kartpostallık Alp manzarası eşliğinde yeni sezona hazırlanırken, o ise henüz kulübü olan SC Freiburg’un antrenman tesislerinde yapayalnız kaldı. Avrupa’nın üst düzey bir takımına, tercihen de İngiltere’ye gitme hedefinden, ayrılık talebini iletmesinin ardından aylar geçmesine rağmen ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala hâlâ çok uzak.

24 yaşındaki kaleci, beklentilerine uygun yeni bir kulübü hâlâ bulabilmiş değil. Yakın zamanda bir çözüm de görünmüyor. DFB için gelecek vadeden isimlerden biri olarak görülen son derece yetenekli file bekçisi büyük bir kumar oynadı ve kaybetti. SC sportif direktörü Klemens Hartenbach kısa süre önce kicker’a yaptığı açıklamada, “Belki de hepimiz, bu özel kaleci piyasasında hareketliliğin ne kadar geç başladığını biraz hafife aldık” dedi.

Sadece Atubolu’nun kulüp arayışı zorlu geçmiyor. Diğer öne çıkan örnekler de bunu gösteriyor: Marc-Andre ter Stegen’in Ajax Amsterdam’a kiralık transferinin sonuçlanması haftalardır uzuyor, daha önce kulüpsüz olan Stefan Ortega ilk bakışta sıra dışı görünen bir şekilde Olympiakos Pire’ye transfer oldu ve Alexander Nübel de üst liglerden birinde kendine yer bulamayarak biraz sürpriz biçimde Beşiktaş İstanbul’a imza attı.

Kaleci piyasasının düpedüz aşırı doyuma ulaştığı yönündeki, kuşkusuz haklı varsayım tek başına yeterli olmaz. Kulüp düzeyinde yüksek potansiyele sahip kalecilerin görünüşte daha mütevazı tercihler yapmak zorunda kalmasında ya da tamamen arada kaybolma tehlikesi yaşamasında birden fazla faktör belirleyici rol oynuyor.

Tıkanan kaleci piyasası: Asıl sorun İngiltere’de

Hareketliliğin olmamasındaki temel sorun her şeyden önce İngiltere’de yatıyor. Daha doğrusu Premier League’de; Markus Krösche’nin kısa süre önce kicker’da değindiği gibi. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü, “Tüm kulüplerin önce satış yapmak zorunda olduğunu görüyorsunuz. İngiltere’de alıcı piyasası ancak şimdi gerçekten başlıyor. Parayı piyasaya onlar sürüyor, diğer ülkeler ise artık piyasaya gerçekten fazla para sokmuyor. Bayern şimdi yatırım yaptı ama o, farklı koşullara sahip sektör liderimiz. Diğer tüm kulüpler gelir ihtiyacı nedeniyle satış bekliyor. Biz 80 milyon euronun üzerinde gelir elde ettik, bu da transferlerimizin giriş tarafında elbette yardımcı oldu” dedi.

Krösche burada kesinlikle sadece kaleci piyasasına değil, küresel pazara atıfta bulunuyordu. Mutlak tepedeki kulüplerin dışında diğer tüm ligler bir bakıma Ada’dan gelen desteğe bağlı. İspanya, Fransa ya da İtalya’daki çok sayıdaki orta ve alt sınıf kulüp, Barca, Real, Inter veya PSG gibi zirve takımların dışında, piyasayı değiştirecek domino etkisini başlatabilecek bir kaleci ya da saha oyuncusunu transfer edebilecek durumda bile değil.

İlginç olan şu: SPOX’un bilgisine göre Premier League’de bir yedek kaleci, diğer üst liglerdeki bir bir numaradan daha fazla para kazanıyor. Ancak İngiliz piyasası uyandığında, paranın büyük bölümü adeta bir şelale gibi diğer liglere akıyor ve farklı pazarlara dağılıyor. Alt liglere kadar. Ancak İngiltere’de geleneksel olarak çok geç harekete geçiliyor; bu da şimdiye kadar oldukça sakin geçen transfer penceresinde kendini gösteriyor. Futbolda “yaz durgunluğu” olarak bilinen olgu bu nedenle transfer piyasası için de gayet geçerli.

Getty Images

Absürt dengesizlik: ManCity’nin yedek kalecisi 40 milyon euronun üzerinde bir bedelle gidiyor

Dengesizliğe dair bir başka kanıt da James Trafford’un yaklaşan transferi. Birbirini doğrulayan medya haberlerine göre, 2025 yazındaki dönüşünden bu yana iki numara olmasına rağmen altyapısından yetiştiği kulübün kalesini yine de 17 kez koruyan ve GIanluigi Donnarumma’nın ilk yedeği olan kaleci için Leeds United’dan Manchester City’ye 40 milyon euronun epey üzerinde bir bedel ödenecek. Bununla birlikte aldığı süreler, Skyblues’un o dönem 22 yaşındaki oyuncu için serbest kalma maddesi yoluyla Burnley’ye ödediği 31,2 milyon euroluk absürt yüksek meblağı haklı çıkarmıyor ama buna rağmen ManCity bu kısa maceradan ciddi bir transfer kârıyla çıkıyor.

Yedek olarak Olympique Marsilya’dan Rulli’nin gelmesi bekleniyor; 34 yaşındaki kaleci böylece kariyerinin sonunu bir kez daha paraya çevirmiş olacak. Freiburg’a yaklaşık 20 milyon euro kazandırması beklenen Atubolu kategorisinde yeni bir bir numarayı ise, Fransa’daki yetersiz mali güç nedeniyle, geleneksel kulüp Manchester’dan gelecek nispeten düşük milyonluk bedelle karşılayamaz. Bunun yerine bir iki raf daha aşağıya bakılacak.

Rulli için geçerli olan durum, bir bakıma Nübel için de geçerli. Son olarak VfB Stuttgart’a üç yıllığına kiralanan Dünya Kupası oyuncusunun, üst liglerden ayrılıp Beşiktaş İstanbul’a yaptığı hem oldukça şaşırtıcı hem de eleştirel gözle bakılan transferinde de mali unsur belirleyici rol oynadı. İngiltere’deki arzu ettiği hedefte onun için piyasa yoktu. Ada dışındaki diğer kulüpler ise bonservis ve yüksek maaştan oluşan toplam paketi uzaktan yakından karşılayabilecek durumda değildi.

Maaş bordrosundaki açığı kapatmak için, duyumlara göre hatta Bayern’den bir dengeleme ödemesinde ısrar etmişti. Son dönemde düşüş yaşayan Türkiye’nin üst düzey kulübünün para kaynağı ise, 400 milyon euroya kadar ciro getirmesi beklenen bir gayrimenkul inşaat projesinden geliyor. SPOX’un bilgisine göre Türkiye metropolüne yapılan bu transfer, dolu bir kasa ile potansiyel bir Avrupa kupası katılımcısında garanti ilk 11 yerinin birleştiği bir uzlaşı kararıydı. Ortega’da olduğu gibi.

Para musluğu kapandı: Suudi Arabistan artık İngiltere’ye alternatif değil

Daha az parası olanlar için geriye tek bir seçenek kalıyor: Hızlı davranıp inisiyatif almak! Almanya’da bu model yıllardır net biçimde görülüyor. Mali açıdan rakiplerinden kopmuş olan Bayern Münih bile, Nathaniel Brown ve Ismael Saibari transferleriyle kadroya katılan oyuncular tarafındaki faaliyetlerini erkenden tamamladı ve büyük yıldızlardan biri beklenmedik şekilde ayrılmadığı sürece bunu da değiştirmeyecek.

Transfer piyasasındaki hareketliliğin daha da gecikmesine yol açan bir diğer unsur Dünya Kupası oldu. Odak Amerika’daydı; çünkü hem oyuncular hem de menajerler önce tatile çıktı ve ancak şimdi yavaş yavaş günlük işlerine dönüyor. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan piyasası da gözle görülür biçimde değişti. Varlıklı şeyhler para musluğunu kapatmış gibi görünüyor, bu nedenle İngiltere’ye alternatif bir pazar da ortadan kalktı. Bunu Cristiano Ronaldo’nun kulübü Al-Nassr etrafındaki son söylentiler de destekliyor; buna göre çöl ülkesinin devlet yatırım fonları (PIF), yüksek borç yükü nedeniyle kulübe transfer yasağı getirdi. Borçların 187 milyon euronun biraz üzerinde olduğu belirtiliyor.

Tecrübeler gösteriyor ki transfer piyasasında asıl hareket ancak ağustos ortasında başlayacak; oyuncular liglerde kendilerini gösterip ikna edebildiğinde. Böylece oyuncu satan kulüplerin de bir yedek bulmak için daha az zamanı kalıyor, bu da fiyatları yukarı çekiyor. Son yıllarda tekrar eden bir senaryo; bu da doğal olarak yine İngiltere’nin bekle-gör yaklaşımındaki kulüplerinin işine geliyor.

Bu nedenle SC Freiburg’un, Atubolu henüz ayrılmamış olsa da yerine Mio Backhaus’u (SV Werder Bremen’den 12 milyon euro) erkenden düşünmüş olması şaşırtıcı değildi. Aksi takdirde Breisgau ekibi, 1 Eylül’de kapanacak transfer döneminin sonuna doğru bir ayrılık yaşanması hâlinde yedeksiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olacaktı. Kaldı ki Atubolu satışından beklenen yüksek gelir nedeniyle SCF’ye yönelik bonservis taleplerinin de kesinlikle artacağı açıktı.

Getty Images

FC Bayern için de yabancı bir isim değil: Noah Atubolu’nun menajeri yanlış hesap yaptı

Atubolu’nun kendisini ya da başkalarının onu soktuğu bu durum bu açıdan daha da şaşırtıcı. Özellikle kendisi ve her şeyden önce danışmanlarının piyasayı yanlış okuyup tamamen yanlış hesap yaptığı ve pazarı hafife aldığı şüphesi çok güçlü. Her takımda dağıtılan pozisyon sayısının daha az olması nedeniyle kaleci piyasasının genel olarak biraz daha zor olduğu herkesin malumuydu. Ancak ortaya konan bu sorunun böylesine yanlış değerlendirilmesini açıklamak güç.

Üstelik Atubolu’nun ajansı da bilinmeyen bir yapı değil. Ocak 2026’dan, yani ayrılık isteğinin ortaya çıkmasından birkaç ay önce, Bayern Münih için de yabancı olmayan yıldız menajer Ali Barat’ın yer aldığı Epic Sports tarafından temsil ediliyor. Geçen yaz İranlı menajer, Nicolas Jackson’ın Chelsea FC ile yapılan maliyetli kiralık transferini ayarlamıştı ve ardından “Ali Barat oyunu yeniden tanımladı” başlıklı fazlasıyla tuhaf bir basın bülteniyle en başta kendisini kutlamıştı. Bu metin, transferin resmen duyurulmasından yalnızca 13 dakika sonra yayımlandı; üstelik sektörde normalde asla bu kadar ayrıntılı şekilde kamuoyuna açıklanmayan rakamlarla birlikte.

Barat’ın kanatları altında artık önemli isimlerden oluşan bir oyuncu topluluğu bulunuyor; bu da Atubolu vakasındaki yanlış değerlendirmeyi daha da şaşırtıcı kılıyor. Tıpkı 2025’in sonunda İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından kendisine yılın en iyi menajeri ödülünün verilmiş olması gibi. 2023’ten sonra ikinci kez bu ödülü aldı ve böylece iki kez ödül kazanan, uzun yıllar CR7’nin danışmanlığını yapan Jorge Mendes’le (Gestifute) aynı seviyeye çıktı.

Ancak çocukluğundan beri Premier League’in “büyük bir hayranı” olan müvekkilinin Ada hayalini şu ana kadar gerçekleştiremedi. Hartenbach’a göre Atubolu artık geçiş aşamasında ve “kulüplerle kişisel görüşmeleri kendisi yürütüyor”. Ancak beklenen domino etkisi hâlâ ortaya çıkmış değil ve sorunlu pozisyonu nedeniyle belki de hiç çıkmayacak. Buna bir de, her şeye rağmen yeni kulübüne dair belirli beklentilerinin olması ekleniyor. Haberlere göre Hull City ve Coventry City ona en az bir beden küçük geldi. Atubolu’nun iki yükselen takıma da olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.

En iyi olası çözüm arayışı artık daha fazla uzamamalı. Aksi hâlde Atubolu’yu Freiburg tribünlerinde kayıp bir yıl bekliyor. Hem de Almanya kalesindeki boş bir numara bir pozisyonu için yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un gözüne girme şansı olmadan. O zamana kadar özlem duyduğu yerle ilişki durumu karmaşık kalmayı sürdürüyor ve bunun nedeni de ironik biçimde Premier League’in bizzat kendisi.



