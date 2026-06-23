"Bunlardan biri zor bir hedef"... Juventus, Real Madrid'den 5 oyuncuyu hedefliyor

Bir basın raporuna göre, Juventus, gelecek sezon için yeni projesini güçlendirmek amacıyla Real Madrid’den birçok seçeneği değerlendiriyor.

Haberlere göre, Real Madrid'den beş oyuncuya kadar Juventus'un yaz transfer dönemi için hazırladığı kısa listede yer alıyor.

"Tutto Sport" gazetesine göre, "Yaşlı Kadın"ın yönetimi, önümüzdeki haftalarda Real Madrid'den ayrılabilecek bir dizi oyuncuyu yakından takip ediyor.

Bunların arasında, José Mourinho'nun kadroda istemediği ve ayrılma ihtimali en yüksek olan isimlerden biri olan Dani Ceballos da bulunuyor.

Bununla birlikte, Real Betis'e dönmeyi umut eden İspanyol orta saha oyuncusu, mali talepleri nedeniyle şu ana kadar Andalusya kulübünden herhangi bir resmi teklif almadı.

İtalya ligine transfer olmak cazip bir seçenek olabilir, ancak Dani Ceballos, Juventus’un hedefindeki tek oyuncu değil. Juventus, özellikle Marc Cucurella’nın gelmesi ve Real Madrid’in Álvaro Carreras’ı kadroda tutma isteği nedeniyle geleceği Madrid dışında gibi görünen Fran García’nın durumunu da takip ediyor.

26 yaşındaki İspanyol oyuncu, İtalyan kulübünün aradığı deneyime ve niteliklere sahip; ancak sol kanadı güçlendirmek için başka seçenekler de değerlendiriliyor.

Torino’da ise başka bir durum da özel ilgi görüyor: Franco Mastantono. Genç Arjantinli oyuncu, yüksek beklentilerle River Plate’ten Real Madrid’e gelmişti, ancak henüz kendini kanıtlayamadı.

Juventus, bu durumu değerlendirerek onu kiralık olarak kadrosuna katmak ve ona oynama şansı vermek istiyor; zira oyuncu hâlâ kendi neslinin en önemli yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Ayrıca Bianconeri, Gonzalo García’yı da yakından takip ediyor; ancak onun ayrılışı büyük ölçüde Real Madrid yönetiminin ve José Mourinho’nun kararlarına bağlı olacak.

Son olarak, Torino'nun hayali İbrahim Díaz. Faslı milli oyuncu bu listede en göze çarpan isim olsa da, transferi en zor olanı da o.

José Mourinho’nun yönetiminde başarılı olabileceğine inanan İbrahim, şu anda transferi düşünmüyor; ancak Luciano Spalletti için hâlâ bir öncelik.