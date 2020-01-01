Bundesliga'da ara 30 Nisan'a uzadı

Daha önce 2 Nisan'a kadar ara verilen Bundesliga'da süre uzatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da oldukça derinde etkiledi. Neredeyse bütün Avrupa Lig'leri ertelenirken da 2 Nisan'a kadar ligleri ertelediğini duyurmuştu.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, yeni bir açıklama yaparak Bundesliga 1 ve 2'nin 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

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Seifert ayrıca 5 Nisan'a kadar takım halinde antrenman yapılmasının da yasaklandığını belirtrken, "Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Sezonu 30 Haziran'da bitirmek istediklerini açıklayan Seifert, FIFA ile yapılacak olan görüşmelere göre sezon iptali kararı da alabileceklerini duyurdu;

"Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler. Sezonu 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz. Ancak bu Temmuz da olabilir. FIFA ile transfer tarihleri hakkında da konuşacağız."

