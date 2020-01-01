Bundesliga'da 2019-2020 sezonu gol ve asist krallığı
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Mart ayında salgın nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga'da futbol sezonu yeniden açıldı.
İşte 2019-2020 sezonunda Bundesliga'da gol ve asist krallığı yarışıları...
Bundesliga Gol Krallığı
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|30
|Timo Werner
|RB Leipzig
|25
|Jadon Sancho
|Borussia Dortmund
|17
|Rouwen Hennings
|Fortuna Düsseldorf
|14
|Serge Gnabry
|Bayern Münih
|12
|Wout Werghorst
|Wolfsburg
|12
|Jhon Cordoba
|Köln
|12
|Robin Quaison
|Mainz
|12
|Sebastian Andersson
|Union Berlin
|12
Bundesliga Asist Krallığı
|OYUNCU
|TAKIM
|ASİST
|Thomas Müller
|Bayern Münih
|20
|Jadon Sancho
|Borussia Dortmund
|16
|Christopher Nkunku
|RB Leipzig
|13
|Thorgan Hazard
|Borussia Dortmund
|13
|Filip Kostic
|Eintracht Frankfurt
|10
|Achraf Hakimi
|Borussia Dortmund
|10
|Alassane Plea
|B.Mönchengladbach
|10
|Serge Gnabry
|Bayen Münih
|10