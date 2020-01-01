Bundesliga

Bundesliga'da 2019-2020 sezonu gol ve asist krallığı

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Almanya Bundesliga'da 2019-20 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Peki gol ve asist krallıkları yarışında son durum ne?

Mart ayında salgın nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga'da futbol sezonu yeniden açıldı.

İşte 2019-2020 sezonunda Bundesliga'da gol ve asist krallığı yarışıları...

Bundesliga Gol Krallığı

OYUNCU TAKIM GOL
Robert Lewandowski Bayern Münih 30
Timo Werner RB Leipzig 25
Jadon Sancho Borussia Dortmund 17
Rouwen Hennings Fortuna Düsseldorf 14
Serge Gnabry Bayern Münih 12
Wout Werghorst Wolfsburg 12
Jhon Cordoba Köln 12
Robin Quaison Mainz 12
Sebastian Andersson Union Berlin 12

Bundesliga Asist Krallığı

OYUNCU TAKIM ASİST
Thomas Müller Bayern Münih 20
Jadon Sancho Borussia Dortmund 16
Christopher Nkunku RB Leipzig 13
Thorgan Hazard Borussia Dortmund 13
Filip Kostic Eintracht Frankfurt 10
Achraf Hakimi Borussia Dortmund 10
Alassane Plea B.Mönchengladbach 10
Serge Gnabry Bayen Münih 10

 

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