Bundesliga'da 2019-20 sezonu sona erdi
Verilen aranın ardından 16 Mayıs'ta perdelerini yeniden açan Almanya Bundesliga'da 2019-20 sezonu, bugün (27 Haziran Cumartesi) oynanan maçlarla birlikte sona erdi.
Son UEFA Şampiyonlar Ligi bileti Mönchengladbach'ın
Son haftaya dördüncü sırada giren Mönchengladbach, konuk ettiği Hertha Berlin'i 2-1 mağlup ederek yerini korudu ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.
Sezonu 82 puanla şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ve ligi üçüncü tamamlayan Leipzig de Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Dortmund'u farklı geçen Hoffenheim altıncı sırayı kaptı
UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmek için Wolfsburg ile mücadele eden Hoffenheim, konuk olduğu Borussia Dortmund'u Kramaric'in attığı 4 golle 4-0 mağlup ederek ligi altıncı sırada tamamladı ve istediğini elde etti.
Hoffenheim ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde direkt olarak gruplarda mücadele edecek bir diğer takım ise Şampiyonlar Ligi fırsatını son ana kadar kovalayan Bayer Leverkusen oldu.
Sezonu 7. sırada tamamlayan Wolfsburg ise önümüzdeki sezon İkinci Eleme Turu'ndan itibaren UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olacak.
Werder Bremen güldü, Fortuna Düsseldorf üzüldü
Ligin alt sıralarında ise son haftaya Düsseldorf'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Werder Bremen, konuk ettiği Köln'ü 6-1 mağlup etti.
Rakibinin Union Berlin deplasmanından puansız dönmesiyle birlikte ligi 16. sırada bitiren Werder Bremen, Bundesliga II'yi üçüncü sırada bitirecek takımla ligde kalmak adına play-out mücadelesi verecek.
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf ise Paderborn'un ardından Bundesliga'ya veda eden ikinci takım olmaktan kurtulamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar:
- Bayern Münih (Grup aşaması)
- Borussia Dortmund (Grup aşaması)
- Leipzig (Grup aşaması)
- Borussia Mönchengladbach (Grup aşaması)
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar:
- Bayer Leverkusen (Grup aşaması)
- Hoffenheim (Grup aşaması)
- Wolfsburg (İkinci eleme turu)
Play-out oynayacak takım:
- Werder Bremen
Ligden düşen takımlar:
- Fortuna Düsseldorf
- Paderborn