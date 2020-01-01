Bundesliga'da 2019-20 sezonu sona erdi

34. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya Bundesliga'da hangi takımlar Avrupa vizesi aldı, hangi takımlar lige tutunamadı?

Verilen aranın ardından 16 Mayıs'ta perdelerini yeniden açan 'da 2019-20 sezonu, bugün (27 Haziran Cumartesi) oynanan maçlarla birlikte sona erdi.

Son UEFA Şampiyonlar Ligi bileti 'ın

Son haftaya dördüncü sırada giren Mönchengladbach, konuk ettiği 'i 2-1 mağlup ederek yerini korudu ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Daha fazla takım

Sezonu 82 puanla şampiyon olarak tamamlayan , ikinci sıradaki ve ligi üçüncü tamamlayan Leipzig de Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Dortmund'u farklı geçen altıncı sırayı kaptı

UEFA 'ne doğrudan katılım hakkı elde etmek için ile mücadele eden Hoffenheim, konuk olduğu Borussia Dortmund'u Kramaric'in attığı 4 golle 4-0 mağlup ederek ligi altıncı sırada tamamladı ve istediğini elde etti.

Hoffenheim ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde direkt olarak gruplarda mücadele edecek bir diğer takım ise Şampiyonlar Ligi fırsatını son ana kadar kovalayan oldu.

Sezonu 7. sırada tamamlayan Wolfsburg ise önümüzdeki sezon İkinci Eleme Turu'ndan itibaren UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olacak.

güldü, üzüldü

Ligin alt sıralarında ise son haftaya Düsseldorf'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Werder Bremen, konuk ettiği Köln'ü 6-1 mağlup etti.

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Rakibinin Union Berlin deplasmanından puansız dönmesiyle birlikte ligi 16. sırada bitiren Werder Bremen, Bundesliga II'yi üçüncü sırada bitirecek takımla ligde kalmak adına play-out mücadelesi verecek.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf ise Paderborn'un ardından Bundesliga'ya veda eden ikinci takım olmaktan kurtulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar:

Bayern Münih (Grup aşaması)

Borussia Dortmund (Grup aşaması)

Leipzig (Grup aşaması)

Borussia Mönchengladbach (Grup aşaması)

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar:

Bayer Leverkusen (Grup aşaması)

Hoffenheim (Grup aşaması)

Wolfsburg (İkinci eleme turu)

Play-out oynayacak takım:

Werder Bremen

Ligden düşen takımlar: