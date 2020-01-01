Bundesliga ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Almanya'da futbolun Mayıs ayı başında seyircisiz maçlarla başlaması bekleniyordu ancak bu şimdilik pek olası görünmüyor...

'nın Mayıs ayı başlarında yeniden başlaması, hükümetin futbolun yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerinin en erken 30 Nisan'a geri çekilmesi sonrasında pek olası görünmüyor.

Ülkede Başbakan Angela Merkel, Çarşamba günü 16 bakanla bir araya gelerek koronavirüsle mücadele hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda Bundesliga'nın seyircisiz maçlarla birlikte tekrar başlamasının da görüşülmesi bekleniyordu ancak bu konu toplantı gündeminden çıkarıldı.

Daha fazla takım

Bavyera Başbakanı Markus Söder toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Bundesliga bugünkü toplantının gündeminde yer almadı. Ligin güvenlğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor ve ilerleyen günlerde karşılaşmaların seyircisiz olarak başlamasının mümkün olup olmadığıyla ilgili değerlendirmeler yapacağız." şeklinde konuştu.

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Çarşamba günü yapılan toplantıda alınan kararlardan birisi de, ülkedeki geniş çaplı topu organizasyonların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanması şeklinde oldu. Bu da, Bundesliga'nın en erken 2020-21 sezonuna kadar seyircisiz maçlarla devam edeceği anlamına geliyor.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2'nin Mayıs ayı başlarında seyircisiz maçlarla başlamasını ve liglerin Haziran sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söylemişti.

Öte yandan Bundesliga yönetiminin 23 Nisan tarihinde toplanarak liglerin başlamasıyla ilgili bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.