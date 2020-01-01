Bundesliga, Mayıs ayında başlayabilir

Salgın nedeniyle ara verilen liglerden olan Bundesliga, hükümetin onay vermesi durumunda Mayıs ayında kaldığı yerden devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerden olan -I ve Bundesliga-II gelecek ay kaldığı yerden devam edebilir.

Kulüpler Birliği'nin (DFL) Frankfurt kentinde yapılan, 1. ve 2. liglerden 36 kulübün katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan liglerin hangi şartlarda yeniden başlayabileceği değerlendirildi.

Toplantı sonrasında yapılan resmi açıklamada hükümetin onay vermesi halinde liglerin Mayıs ayı içinde başlatılması yönünde hazırlık yapıldığı duyuruldu.

Daha fazla takım

Kesin tarih belli değil

Öte yandan Almanya Futbol Ligi CEO'su Christian Seifert de toplantı sonrası basın mensuplarına konuşurken, "Bizim için önemli olan sadece, siyasi sorumluların ne karar vereceği. Bundan dolayı Bundesliga'nın başlama tarihini belirlemek bize bağlı değil. Eyalet başbakanları ve Alman hükümeti, bu tarihin 9 Mayıs olduğuna karar verirse o vakit 9 Mayıs'ta hazır oluruz. Bir gün sonrası için karar verirlerse o gün için hazır oluruz" dedi.

Maçlar Mart ayına kadar seyircisiz oynanabilir

Gelecek yılın Şubat veya Mart ayına kadar maçların seyircisiz oynanabileceğine de işaret eden Seifert, "Kulüplere sezonun ilk yarısını seyirci geliri olmadan planlamalarını rica ettik." bilgisini paylaştı.

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Seifert, DFL tarafından Kovid-19 döneminde kurallara uygun bir şekilde liglerdeki maçların nasıl oynanabileceğine ilişkin çalışma yapmakla görevlendirilen uzmanların toplantıda hazırladıkları tasarıyı tanıttığını belirtti.

Tasarının seyircisiz maçların organizasyonu için sıkı tedbirler içerdiğini anlatan Seifert, Bundesliga'da oynanacak bir maç sırasında statta oyuncular ve teknik direktörler dahil en fazla 213, stat dışında 109 kişinin bulunmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Seifert, oyunculara haftada en az bir kez Kovid-19 testi uygulanması gibi bir dizi kurallar içeren sağlık ve hijyen tasarısının da hazırlandığını kaydetti.