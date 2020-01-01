Bundesliga kulüpleri stadyumlarda seyirciye hazır
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Alman Futbol Ligi (DFL) CEO'su Christian Seifert, bugün düzenlediği basın toplantısında hükümetin onay vermesi halinde kulüplerin stadyumlara seyirci almaya hazır olduklarını duyurdu.
Seifert yaptığı açıklamada "Seyircilerin stadyuma dönüşü ile ilgili kararı biz değil hükümet alacak. DFL olarak bizim bu yönde bir talebimiz yok ancak normale dönüş yolunda atılabilecek ufak adımlar için de hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.
36 kulüp tarafından yapılan ortak planlamaya göre; hükümetin ve sağlık otoritelerin onay vermesi halinde ekim ayı sonuna kadar koltuksuz bölümlere seyirci alınmayacak. Yıl sonuna kadar da deplasman yasağı olacak.
Almanya'da yeni sezon 18 Eylül'de başlıyor.