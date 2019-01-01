Bundesliga kulüpleri Güven Yalçın'ı takip ediyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'ın menajeri futbolcusuna Almanya, İtalya ve İspanya'dan ilgi olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz 'den 150 bin euro yetiştirme bedeliyle kadrosuna kattığı Güven Yalçın performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

16 resmi maçta 2 gol atıp 3 de asist yapan Güven için Avrupa'dan birçok kulübün devreye girdiği öne sürüldü.

Futbolcunun menajeri Ahmet Düdük, Alman basınına yaptığı açıklamada "Güven'i takip eden kulüpleri var. Bununla ilgili görüşmelerimiz oldu. Yalnız bununla da sınır değil. ve 'dan da ilgi var" diye konuştu.

Güven Yalçın'ın Beşiktaş ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.