Bundesliga da ertelendi
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getty
Bundesliga 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.
İşte şu ana kadar koronavirüs nedeniyle önde gelen lig ve turnuvalarda alınan kararlar:
|Süper Lig
|Maçlar seyircisiz oynanacak
|Şampiyonlar Ligi
|Gelecek hafta maçları ertelendi
|Avrupa Ligi
|Gelecek hafta maçları ertelendi
|Premier Lig
|Ertelendi
|Bundesliga
|Ertelendi
|Serie A
|Ertelendi
|Ligue 1
|Ertelendi
|La Liga
|İki maç haftası ertelendi