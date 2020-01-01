Bundesliga

Bundesliga da ertelendi

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Daha önce seyircisiz oynanacağı açıklanan Bundesliga'nın 26. haftasının ertelendiği açıklandı.

Bundesliga 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi. 

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.

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Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.

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    İşte şu ana kadar koronavirüs nedeniyle önde gelen lig ve turnuvalarda alınan kararlar:

    Süper Lig Maçlar seyircisiz oynanacak
    Şampiyonlar Ligi Gelecek hafta maçları ertelendi
    Avrupa Ligi Gelecek hafta maçları ertelendi
    Premier Lig Ertelendi
    Bundesliga Ertelendi
    Serie A Ertelendi
    Ligue 1 Ertelendi
    La Liga İki maç haftası ertelendi

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