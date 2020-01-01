Bundesliga CEO'su Seifert: Çöküşün eşiğindeyiz

Almanya Bundesliga'nın CEO'su, finansal zarara uğrayan kulüplerin transfer dönemini sessiz geçireceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerden biri olan 'daki kulüpler, diğer liglerdeki kulüpler gibi gelirlerinin azalması nedeniyle finansal zorluklar çekiyor.

Bu durumu bir felaket olarak nitelendiren Almanya Bundesliga CEO'su Christian Seifert, New York Times'a açıklamalarda bulundu.

Seifert "Biz de ülkenin bir parçasıyız. Vatandaşlarımız ne zaman normal yaşantısına geri döner, Bundesliga da o zaman yeniden oynanmaya başlar. Bize düşen görev ise hükümetimize yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Ligin tamamlanmaması Bundesliga'ya 750 milyon euroya mal olması beklenirken, Bundesliga 2'deki kulüpler iflas tehlikesiyle yüz yüze gelecek.

Seifert sözlerine "Kısa vadede yazın transfer yapılması zor görünüyor. Çöküşün eşiğindeyiz" şeklinde devam etti.

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