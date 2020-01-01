Bundesliga 9 Mayıs'ta yeniden başlayabilir

Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya eyaletlerinin başkanları, Bundesliga'nın yeniden başlaması konusunda umutlu konuştu.

Futbol Ligleri CEO'su Christian Seifert, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başların başlamasına dair olumlu gelişmelerin olduğunu, insanların kendilerine güvenmesi gerektiğini, futbolcuların birer rol model olacağını belirtmişti.

Almanya'nın önde gelen eyaletlerinden Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya'nın başkanları 'nın 9 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edebileceğini düşünüyor.

Bild'e konuşan Markus Soder ve Armin Laschet "Lig yönetimi güvenliği sağlayabileceklerini kanıtladılar. Sezonun kalan maçları seyircisiz bir şekilde oynanabilir. Bu bir cambazın ipin üstünde yürümesine benziyor. Çok dikkatli olmalıyız. Futbolsuz geçen hafta sonları hiç de katlanılabilir değil" ifadelerini kullandı.

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CEO'su Karl-Heinz Rummenigge de yetkililere güvendiğini ve ligin yeniden başlayabileceğini düşündüğünü söylemişti.