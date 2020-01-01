Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında geri dönüşü açıklanan ilk lig Bundesliga oldu. Hükümet ligin mayıs ayının ortasından itibaren oynanmasına izin verdi.

'da futbol resmen geri dönüyor. Hükümetten alınan iznin ardından DFL (Alman Futbol Ligi) ve 2. Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlamasına karar verdi.

Angela Merkel yönetiminde toplanan Almanya hükümeti, maçların ne zaman başlayacağını görüştü ve Bundesliga'da 2019-20 sezonunun kaldığı yerden devam etmesi için yeşil ışığı yaktı.

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Toplantıda Covid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlatılması için izin çıktı.

Daha fazla takım

Liglerin kesin başlangıç tarihi konusundaki karar ise DFL'ye (Alman Futbol Ligi) bırakıldı. Lig yönetimi çarşamba akşamı kulüplere maçların 15 Mayıs'ta başlayacağı bilgisini verdi.

Almanya'da takımlar, nisan ayının ortasından bu yana küçük gruplar hâlinde antrenmanlara başlamıştı. Pazartesi günü Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte toplam 1724 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 kişide virüse rastlandığı, bu kişiler için de gerekli önlemlerin alındığı duyurulmuştu.