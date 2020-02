Bulut: Futbolcularım tarih yazdı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında 'ı 2-0 mağlup eden , rövanşta 3-1 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Alanyaspor'un 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut değerlendirmelerde bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Erol Bulut, "Bugün gerçekten zor bir maç oldu bizim için. İyi başlamadık, 90 dakikaya baktığımızda istediğimiz oyunu sergileyemedik. İyi bir Galatasaray'a karşı oynadık. 3-1'den 3-2'yi yakalayabilirdik. Muslera pozisyonu çok iyi çıkardı. İyi oynamamamıza rağmen turu geçtik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Dinlenmemiz lazım, buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Tarihinde ilk kez kupada yarı finale yükselen Alanyaspor adına oyuncularını kutlayan Bulut, "Futbolcularım tarih yazdı. Alanya'nın bugüne kadar yarı finale gelmediğini görüyoruz. Bugün yaptıkları için futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Bundan sonraki hedefleri sorulduğunda Bulut, her zaman en üst düzeyi düşündüğünü belirtti: "Bir teknik direktörün hedefleri her zaman en üst olmalı, benim de o şekilde. Yardımcılıkla başladım, sonra teknik direktörlüğe başladığımda hedefimi çok iyi biliyordum. Her gittiğim takımda en iysini yapmaya çalışıyorum. Malatya'da 2 sene boyunca iyi işler yaptık, burda da sezona ve ikinci yarıya iyi başladık. Tabii burada en önemli faktör futbolculara verdiğimiz bilgileri ve dataları sahaya iyi yansıtmaları."

Son olarak yarı finalde ve arasından hangisini rakip olarak görmek istediği sorulunca Bulut şu yanıtı verdi: "Bu saatten sonra fark etmez. Sonuça ilk maç berabere bitti, şimdi ikinciyi oynayacaklar. Kim gelirse gelsin, o maçı oynamamız lazım."