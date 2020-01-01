Bulka: Costa şortunu indirip Chalobah'ın suratına oturdu

Paris Saint-Germain'in kalecisi Marcin Bulka, eski takım arkadaşı Diego Costa ile ilgili ilginç bir hikaye anlattı.

Bir dönem 'de forma giyen ve şu anda 'de oynayan Marcin Bulka, katıldığı bir Youtube röportajında Diego Costa ile ilgili anısını anlattı.

Foot Truck adlı kanala röportaj veren 20 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, 2015 ve 2017 yılları arasında Chelsea'de oynayan ve şimdi 'da forma giyen Nathaniel Chalobah ile Costa arasında antrenmanda yaşananları şöyle aktardı:

"Antrenmandaydık. Nathaniel Chalobah, Diego Costa'ya kayarak müdahale yaptı. Costa da çok sinirlendi, şortunu indirip Chalobah'ın yüzüne oturdu ve sonrasında kaçıp gitti! Daha önce böyle bir şey görmedim, farklı bir şeydi"

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Costa'nın Drogba'nın varisi olabileceğini söyleyen Bulka, "Costa, en iyi dönemlerindeyken Chelsea'nin ihtiyaç duyduğu bir futbolcuydu. Drogba'ya uygun bir varis olabilirdi" dedi.