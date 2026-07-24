Dariyah Kulübü, daha önce eski bir kaleci olan Emin El Buhari'yi kadrosuna katmasına rağmen, Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'ndan yeni bir kaleci ile anlaştığını açıkladı.

Dariyah Kulübü, evvelki gün perşembe günü, kaleci Emin Buhari ile eski kulübü El Feth ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz bir transferde anlaştığını açıklamıştı.

Yaklaşık 24 saat sonra Dariyah Kulübü, resmi "X" hesabından, eski Alman kulübü St. Pauli ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz bir transferle Bosnalı Nikola Vasilj ile yeni bir kaleci için anlaştığını açıkladı.

Vasilj, El Feth'ten Emin El Buhari, El Uhdud'dan Said El Rabii, El Hulud'dan Hattan Bahebri ve Yunan takımı Aris Selanik'ten Senegalli Clayton Diandy'nin ardından, Dariyah'ın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği beşinci transfer oldu.

Vasilj, Alman kulübü Nürnberg'e, Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'a ve son olarak kendisini Alman Ligi'ne yükselten St. Pauli'ye transfer olmadan önce birçok Bosna kulübünde forma giydiği başarılı bir kariyere sahip.

30 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Milli Takımı'nın ilk kalecisiydi ve takımı son 32 turuna taşıdı. Ancak kalesi, 4 maçta maç başına 2 gol ortalamayla 8 gol gördü.