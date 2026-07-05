Bugünün 2026 Dünya Kupası Maç Başlangıç Saatleri: Pasifik Saati (PT)'ne Göre Tam Program

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’yı tamamen etkisi altına almış durumda ve ABD, Kanada ve Meksika’da 48 takımın katıldığı devasa bir futbol şöleni sunuyor. Turnuva tüm hızıyla devam ederken, grup aşamasını resmi olarak geride bıraktık ve her maçın hayati önem taşıdığı, “kazan ya da elen” kuralının geçerli olduğu 32’li tur eleme aşamasına ulaştık.

Pasifik Saat Dilimi’nden (PT) izleyen taraftarlar için turnuva programı, sabah rutininizle birlikte başlayan, aksiyon dolu bir gün sunuyor; gece yarısı uyanıp maç izlemenize gerek yok! Bunun yerine, PT izleyicileri kahvaltı saatinde başlayan maçlar, öğle yemeği molasında oynanan karşılaşmalar ve iş çıkışı için ideal akşam saatleri gibi mükemmel bir şekilde kademelendirilmiş bir programla karşılaşacaklar. Artık beraberlik bir seçenek olmadığı için, 90 dakika sonunda berabere biten her maç heyecan verici bir uzatma devresine ve potansiyel bir ani ölüm penaltı atışlarına gidecek.

Aşağıda, GOAL’un eleme turundaki tekrarlanan zaman dilimlerine ve bu haftaki kritik tek eleme maçlarının kesin PT programına ilişkin kapsamlı rehberi yer almaktadır.









📅 2026 Dünya Kupası: Son 16 Maç Programı (Dağ Saati)

Turnuva, tek eleme usulüyle oynanacak son maçlara kadar daraldı. İşte bugün ve yarın için Dağ Saati (MT) bazında hazırlanan televizyon ve internet yayın programı:

Tarih Maç Maç Başlangıç Saati (MT) Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri (ABD) 5 Temmuz Pazar (Bugün) Brezilya - Norveç 14:00 New York New Jersey Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 5 Temmuz Pazar (Bugün) Meksika - İngiltere 18:00 Meksiko Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 6 Temmuz Pazartesi (Yarın) Portekiz - İspanya 13:00 Dallas Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 6 Temmuz Pazartesi (Yarın) ABD - Belçika 18:00 Seattle Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (PT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Batı Kıyısı'ndaki çalışma programınızı veya takviminizi planlamaya çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:

Sabah Kahvesi Zaman Aralığı (09:00 / 10:00 PT): Gelen kutunuzu temizlerken ikinci bir monitörde maçları izlemek için harika bir zaman .

Öğle Arası Zaman Dilimi (12:00 / 13:00 PT): Öğle yemeği yerken gündemdeki önemli çift maçları izlemek için mükemmel.

İş Çıkışı Zaman Aralığı (16:00 / 17:00 PT): Akşam işten çıkarken ikinci yarıyı kaçırmayın.

Akşamın En Heyecanlı Maçı (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver’da ev sahibi ülkenin maçlarının yer aldığı en önemli karşılaşmalar.









Batı Kıyısı'nda Nereden İzleyebilirsiniz?

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayın aboneliğinizi tamamen iptal etmeyi planlıyorsanız, birkaç büyük platform size en net dijital yayınları sunacaktır:

Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): İngilizce ve İspanyolca yayın yapan tüm önemli kanalları ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) sunar. Toplantıda olduğunuz için sabah maçını kaydetmeniz gerektiğinde kullanışlı Sınırsız Bulut DVR özelliğini de içerir. Peacock (İspanyolca Yayın Merkezi): Telemundo Deportes ve Universo üzerinden 104 maçın tamamını İspanyolca olarak aylık 10,99 $ karşılığında (Premium paket) canlı olarak yayınlar. FOX One ve Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Merkezler): FOX’un premium uygulaması FOX One , maçın her dakikası için doğrudan tüketiciye yayın sunarken, ücretsiz yayın hizmeti Tubi ise 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler içeren tamamen Dünya Kupası’na adanmış bir merkez barındıracak.