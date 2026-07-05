Bugünün 2026 Dünya Kupası Maç Başlangıç Saatleri: Doğu Saati (ET)'ne Göre Tam Program

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’yı tamamen etkisi altına almış durumda ve ABD, Kanada ve Meksika’da 48 takımın katıldığı devasa bir futbol şöleni sunuyor. Turnuva tüm hızıyla devam ederken, grup aşamasını resmi olarak geride bıraktık ve her maçın hayati önem taşıdığı, “kazan ya da eve dön” mantığıyla oynanan 32’li tur eleme aşamasına ulaştık.

Doğu Saat Dilimi’nden (ET) izleyen taraftarlar için yayın programı tam bir rüya gibi: Gece yarısı maç izlemek ya da şafak vakti uyanmak zorunda kalmak yok. Bunun yerine, ET izleyicileri öğle arası karşılaşmaları, öğleden sonra gösterileri ve akşam prime time’daki çift maçlardan oluşan, mükemmel bir şekilde kademelendirilmiş bir günlük programın keyfini çıkarıyor. Artık beraberlik bir seçenek olmadığı için, 90 dakika sonunda berabere biten her maç heyecan verici bir uzatma dönemine ve potansiyel bir ani ölüm penaltı atışlarına gidecek.

Aşağıda, GOAL’un eleme turundaki tekrarlanan zaman dilimlerine ve bu haftaki kritik tek eleme maçlarının kesin ET programına ilişkin kapsamlı rehberi yer almaktadır.













2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (ET)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca fazla canlı maç izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak oynanacak. Evden çalışma programınızı planlıyorsanız veya kanepede geçireceğiniz zamanı ayarlıyorsanız, saatinizde işaretlemeniz gereken zaman aralıkları şunlardır:

Erken Saat Aralığı: 12:00 PM ET / 1:00 PM ET (Öğle arası maçı izlemek için ideal)

Öğleden Sonra Aralığı: 3:00 PM ET / 4:00 PM ET / 5:00 PM ET (İş çıkışı izlemek için ideal)

Prime Time Zaman Aralığı: 7:00 PM ET / 8:00 PM ET / 9:00 PM ET (Akşamın en önemli maçları)

Gece Maçları: 10:00 PM ET / 11:00 PM ET / 12:00 AM ET (Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı'ndaki ev sahibi şehirler)





📅 2026 Dünya Kupası: Son 16 Maç Programı (Doğu Saati)

Turnuva, tek eleme usulüyle oynanacak son maçlara kadar daraldı. İşte bugün ve yarın için Doğu Saati (ET) bazında hazırlanan televizyon ve internet yayını programı:

Tarih Maç Maç Başlangıç Saati (ET) Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri (ABD) 5 Temmuz Pazar (Bugün) Brezilya - Norveç 16:00 New York New Jersey Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 5 Temmuz Pazar (Bugün) Meksika - İngiltere 20:00 Meksiko Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 6 Temmuz Pazartesi (Yarın) Portekiz - İspanya 15:00 Dallas Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 6 Temmuz Pazartesi (Yarın) ABD - Belçika 20:00 Seattle Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (ET)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, taraftarların mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmesi için maçlar gün boyunca kademeli olarak düzenlenecek. Doğu Kıyısı'ndaki çalışma programınızı planlamaya veya takviminizi düzenlemeye çalışıyorsanız, izlemeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlardır:

Öğle Arası Zaman Dilimi (12:00 / 13:00 ET): Sabah e-postalarınızı kontrol ederken veya öğle arasında gerçek bir mola verirken ikinci bir monitör açmak için mükemmel bir zaman .

Öğleden Sonra Arası (15:00 / 16:00 ET): İş gününü, uluslararası futbolun en iyi maçlarıyla tamamlamak için ideal bir öğleden sonra eğlencesi.

Prime Time Programı (18:00 / 19:00 / 20:00 ET): En çok izlenen saatlerde ev sahibi ülkenin maçlarının da yer aldığı, akşamın en önemli karşılaşmaları.

Gece Maçları (21:00 / 22:00 / Gece Yarısı ET): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde oynanan gece maçları.









Doğu Kıyısı’nda Maçları Nereden İzleyebilirsiniz?

Açılış gününden önce kablolu yayın aboneliğinizi iptal ediyorsanız, yüksek çözünürlüklü yayınları izlemek için birkaç önemli seçeneğiniz var:

Fubo (Premium Seçenek): Tüm İngilizce ve İspanyolca kanalları ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) barındırır ve ofisteyken öğleden sonra oynanan bir maçı kaydetmeniz gerektiğinde Sınırsız Bulut DVR özelliği sunar. Peacock (İspanyolca Yayın Merkezi): Telemundo Deportes ve Universo üzerinden 104 maçın tamamını İspanyolca olarak canlı yayınlar; aylık 10,99$ (Premium seviye). FOX One ve Tubi (İngilizce Yayın Merkezleri): FOX’un yeni bağımsız abonelik hizmeti, maçların her dakikasını canlı olarak yayınlarken, ücretsiz yayın platformu Tubi ise 24 saat maç tekrarları ve tamamen ücretsiz bir isteğe bağlı özet bölümü sunacaktır.