Bugünün 2026 Dünya Kupası Maç Başlangıç Saatleri: Dağ Saati (MT)'ne Göre Tam Program





2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’yı tamamen etkisi altına almış durumda ve ABD, Kanada ve Meksika’da 48 takımın katıldığı devasa bir futbol şöleni sunuyor. Turnuva tüm hızıyla devam ederken, grup aşamasını resmi olarak geride bıraktık ve her maçın hayati önem taşıdığı, “kazan ya da elen” kuralının geçerli olduğu 32’li tur eleme aşamasına ulaştık.

Mountain Saat Dilimi’nden (MT) maçı izleyen taraftarlar için yayın programı günün akışına mükemmel bir şekilde uyuyor; gece yarısı maç izlemek ya da şafak vakti uyanmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunun yerine, MT izleyicileri sabah ortasında başlayan maçlar, öğle saatlerindeki karşılaşmalar ve akşamın en izlenme saatlerinde oynanan çift maçlardan oluşan, mükemmel bir şekilde kademelendirilmiş bir günlük programın keyfini çıkarıyor. Artık beraberlik bir seçenek olmadığı için, 90 dakika sonunda berabere biten her maç heyecan verici bir uzatma dönemine ve potansiyel bir ani ölüm penaltı atışlarına gidecek.

Aşağıda, GOAL’un eleme turundaki tekrarlanan zaman dilimlerine ve bu haftaki kritik tek eleme maçlarının kesin MT programına ilişkin kapsamlı rehberi yer almaktadır.

📅 2026 Dünya Kupası: Son 16 Maç Programı (Dağ Saati)

Turnuva, tek eleme maçlarına kadar daraldı. İşte bugün ve yarın için Dağ Saati (MT) bazında hazırlanan televizyon ve internet yayın programı:

Tarih Maç Maç Başlangıç Saati (MT) Mekan / Ev Sahibi Şehir Yayın Merkezleri (ABD) 5 Temmuz Pazar (Bugün) Brezilya - Norveç 14:00 New York New Jersey Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 5 Temmuz Pazar (Bugün) Meksika - İngiltere 18:00 Meksiko Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 6 Temmuz Pazartesi (Yarın) Portekiz - İspanya 13:00 Dallas Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 6 Temmuz Pazartesi (Yarın) ABD - Belçika 18:00 Seattle Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

2026 Dünya Kupası Standart Günlük Zaman Dilimleri (MT)

72 maçlık devasa grup aşaması boyunca, futbolseverlerin mümkün olduğunca arka arkaya maçları izleyebilmelerini sağlamak için maçlar sırayla kademeli olarak düzenlenecek. Yaz aylarında evden çalışma programınızı veya takviminizi planlıyorsanız, planlamanızda dikkate almanız gereken tekrarlanan zaman aralıkları şunlardır:

Sabah Ortası Zaman Dilimi (10:00 / 11:00 MT): Öğle yemeğinden önce sabah gelen kutunuzu temizlerken ikinci monitörünüzde açabileceğiniz mükemmel bir arka plan yayını.

Öğle Yemeği/Öğleden Sonra Erken Saatler (1:00 PM / 2:00 PM MT): Öğle molası vermek veya öğleden sonra yemeğinizi yerken dikkat çeken çift maçları takip etmek için harika bir zaman dilimi .

İş Çıkışı Zaman Aralığı (16:00 / 17:00 MT): İş gününüzü bitirip akşam için yerleşirken yayınlanan önemli grup aşaması maçları.

Akşamın En Heyecanlı Maçları (19:00 / 20:00 / 22:00 MT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Kıyısı şehirlerinde gece geç saatlerde oynanan, sonuçları büyük önem taşıyan maçlar.









Mountain Saat Diliminde Nereden Canlı İzleyebilirsiniz?

Sezonun açılış günü gelmeden kablolu yayın aboneliğinizi tamamen iptal etmeyi planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform size en net ve en güvenilir yayınları sunacaktır:

Fubo (Spor Tutkunlarının Tercihi): Tüm önemli İngilizce ve İspanyolca turnuva kanallarını ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) yayınlar. Müşteri toplantısında sıkışıp kalmışken saat 1:00 PM'deki bir maçı kaydetmeniz gerekirse, Sınırsız Bulut DVR özelliği de mevcuttur. Peacock (İspanyolca Yayın Merkezi): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca olarak canlı yayınlar; aylık10,99$ (Premium paket). FOX One ve Tubi (Ücretsiz ve Bağımsız Platformlar): FOX’un yepyeni premium uygulaması FOX One , maçların her dakikasını doğrudan tüketicilere yayınlayacak. Öte yandan, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi ’de, 24 saat maç tekrarları ve isteğe bağlı özetler sunan, tamamen Dünya Kupası’na ayrılmış bir bölüm yer alacak.