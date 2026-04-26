Şampiyonluk unvanını çoktan garantileyen ve Premier Lig'e yükselen Coventry City, CBS Arena'da Wrexham'ı ağırlıyor. Konuk takım ise arka arkaya alacağı iki galibiyetle altıncı sırayı ve çok arzu edilen play-off biletini garantileyebileceğini biliyor.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Coventry - Wrexham maçının başlama saati

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry - Wrexham maçı 26 Nisan saat 07:00 EST ve 12:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Coventry son dört maçının üçünü berabere bitirmiş olabilir, ancak Frank Lampard’ın takımı şampiyonluğu çoktan garantilediği için bu sonuçların pek bir önemi yok – özellikle de Salı gecesi Portsmouth’u 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek şampiyonluğu kesinleştirdikten sonra. Bu sezon, 44 maçta attıkları 90 golle, diğer takımlardan en az 13 gol daha fazla atarak hücum gücüyle öne çıkan bir sezon oldu, ancak son dört sezondaki şampiyonlar arasında en düşük puanla bitirecekler. Pazar günü CBS Arena'da oynanacak maç bir kutlama niteliğinde olacak, ancak Lampard yine de takımının 23 maçta 17. iç saha galibiyetini almasını ve kendi sahasında elde ettiği 52 puanlık etkileyici hasılata bir yenisini eklemesini isteyecektir.

Bununla birlikte, Coventry'nin son dönemdeki düşüşü - Mart ortasından bu yana iki mağlubiyet ve son altı iç saha maçında sadece iki kez kalesini gole kapatabilmesi - Wrexham'a umut veriyor. Phil Parkinson'ın takımı, Şubat ayından bu yana ilk kez arka arkaya galibiyetler elde etti ve hafta ortasında Stoke City'yi 2-0, Oxford United'ı ise 1-0 mağlup etti. Hull ile puanları eşit ancak gol farkı biraz daha iyi olan Wrexham, Coventry ve Middlesbrough'u yenerek altıncı sırayı ve playoff'a katılma hakkını garantileyebileceğini biliyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Coventry'nin kadro haberleri oldukça olumlu. Lampard, oyuncularını rotasyona sokma seçeneğine sahip. Jake Bidwell, Victor Torp, Brandon Thomas-Asante ve Ellis Simms forma giymek için baskı yaparken, Joel Latibeaudiere son maçta kadroda yer almamış olsa da merkez savunmada geri dönebilir.

Öte yandan Wrexham, Oxford’u yenen kadroyla sahaya çıkabilir; ancak Phil Parkinson, kadroda değişiklik yapmak isterse elinde seçenekler var: Issa Kabore, Ryan Longman’ın yerine sağ kanat bekinde görev alabilir; Lewis O’Brien ve Kieffer Moore ise orta saha ve hücumda takıma canlılık katmak için hazır bekliyor. Tek endişe kaynağı, hala sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası kampanyasına yetişmek için zamanla yarışan Liberato Cacace.

İstatistiklere bakıldığında, Wrexham'ın ilk Championship sezonundaki deplasman performansı oldukça etkileyici. 22 deplasman maçında 34 puan toplayan ve sadece 25 gol yiyen takım, deplasmanlarda en iyi ikinci savunma performansını sergiliyor ve bu kutlama maçı için tehlikeli bir konuk olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Wrexham Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Lampard Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Parkinson

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

Bugün Coventry - Wrexham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: