Her iki takım da Serie A'da ilk dörtte yer almak için mücadele ederken, Como ve Roma, Stadio Sinigaglia'da karşı karşıya gelecek.

Como - Roma maçının başlama saati

Como - Roma maçı 15 Mart saat 12:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Roma’nın son dönemdeki performansı inişli çıkışlı geçiyor. Juventus karşısında öne geçtikten sonra avantajı kaçıran Roma, Genoa'ya 2-1 yenilerek bir kez daha tökezledi ve bu mağlubiyet, ilk dört için verilen mücadeleyi daha da kızıştırdı. Ancak Roma'nın bu durumu uzun süre kafasına takacak vakti olmadı, çünkü Avrupa kupaları maçları hemen ardından geldi. Avrupa Ligi'nde Bologna ile oynadıkları ilk maçta, geriye düşmelerine rağmen direnç göstererek beraberliği kurtardılar. Roma'da oynanacak rövanş maçı, Lille veya Aston Villa ile çeyrek finale çıkma şansı için büyük önem taşıyor.

Ancak ligde baskı giderek artıyor. Gian Piero Gasperini'nin takımı, sezona güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen son on deplasman maçının altısını kaybederek deplasmanlarda zorlanıyor. Aralık ayında Olimpico'da Como'yu 1-0 yenmiş olsalar da, diğer ilk altı takımlara karşı performansları pek de umut verici değil.

Como ise son zamanlarda formda. Son sekiz lig maçında sadece bir kez yenildiler ve Juventus, Lecce ve Cagliari'yi arka arkaya mağlup ettiler. Martin Baturina ve Lucas Da Cunha'nın golleri son galibiyetlerini garantiledi ve ligin bitmesine sadece on maç kala ivmelerini sürdürdüler.

Defansif açıdan, aşılması en zor takımlardan biri oldular; sadece Milan daha az gol yedi. Cesc Fàbregas yönetiminde, yeni yükselen kulüp bir dönüşüm geçirdi ve hatta Coppa Italia yarı finalinde Inter'i berabere tuttu. Serie A tarihlerinde ilk kez 50 puanın üzerinde bir puan toplayan Como, daha büyük hayaller kurmaya cesaret ediyor: gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'nde yer almak.

Bologna ile oynanacak iki Avrupa Ligi maçı yaklaşırken Gasperini kadrosunda değişiklik yapma eğiliminde olabilir, ancak Roma’nın hücum seçenekleri zaten kısıtlı. Paulo Dybala, Artem Dovbyk ve Evan Ferguson sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, Matías Soulé kas problemiyle uğraşıyor ve Evan Ndicka ise cezalı.

Como'nun durumu ise daha parlak görünüyor. Jayden Addai'nin kadroda yer almaması dışında, tek endişe kaynağı son maçta uyluk kasında hafif bir zorlanma yaşayan Maximo Perrone.

İki takımın formundaki fark çarpıcı: Como, Stadio Sinigaglia'da tüm sezon boyunca sadece bir kez yenilerek evinde müthiş bir performans sergiledi. Roma ise deplasmanlarda zorlanıyor ve son beş deplasman maçında sadece bir galibiyet alabildi.

