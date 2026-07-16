Bugünkü 2026 Dünya Kupası başlama saatleri: Pasifik Saati'ne (PT) göre tam program

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika genelinde düzenlenen dev 48 takımlı futbol şöleniyle Kuzey Amerika'yı tamamen etkisi altına aldı. Turnuva tüm hızıyla sürerken, zorlu çeyrek finalleri ve yarı finalleri artık geride bıraktık; bir ay süren bu turnuvada geriye yalnızca son zirve kaldı: Üçüncülük maçı ve Dünya Kupası finali.

Pasifik Saat Dilimi'nden (PT) takip eden taraftarlar için yayın takvimi hâlâ oldukça erişilebilir durumda. PT izleyicileri, hafta sonunda sabah ve öğle saatlerine denk gelen ideal bir maç programına sahip. Beraberlik artık bir seçenek olmadığı için, 90 dakikanın ardından eşitlikle biten her maç heyecan dolu bir uzatma bölümüne ve muhtemel bir ani ölüm penaltı atışlarına gidecek.

Pasifik Saat Dilimi'ne göre başlama saatlerini takip etmek, uluslararası izleyicilerin gece geç saatlerdeki karşılaşmaları ve canlı oran güncellemelerini sorunsuz şekilde izlemesine yardımcı olur. Analitik tahminlerinizi iyi oran marjlarına sahip duyarlı bir arayüzde yapmak için bir kodla kayıt olmak önem taşıyor. Onaylı Melbet promosyon kodumuz ile büyük bir yatırma bonusu eşleşmesini nasıl alabileceğinizi adım adım talimatlarımızda keşfedin.

Aşağıda, GOAL'ün eleme aşamasında kalan saat aralıklarına ve bu haftanın kritik kalan maçları için PT'ye göre net programa dair kapsamlı rehberi yer alıyor.





2026 Dünya Kupası'nın standart günlük saat dilimleri (PT)

Dev 72 maçlık grup aşaması boyunca karşılaşmalar, taraftarların arka arkaya olabildiğince fazla aksiyon izleyebilmesi için gün içine yayılacak. ABD Batı Yakası'ndaki iş programınızı ya da takvim planlamanızı buna göre ayarlamaya çalışıyorsanız, takip etmeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlar:

Sabah kahvesi kuşağı (09.00 / 10.00 PT): Gelen kutunuzu temizlerken ikinci ekranda açık tutmak için harika.

Öğle arası kuşağı (12.00 / 13.00 PT): Öğle yemeği sırasında yüksek profilli çifte maçları yakalamak için ideal.

İş çıkışı kuşağı (16.00 / 17.00 PT): Günü kapatırken bir maçın ikinci yarısını yakalayın.

Prime-time gece kuşağı (19.00 / 20.00 / 21.00 PT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver'daki ev sahibi ülke maçlarını da içeren öne çıkan eşleşmeler.





📅 2026 Dünya Kupası: Yarı finaller ve finaller maç programı (Pasifik Saati)

Saha şimdi son dört seçkin ülkeye kaldı. İşte haftanın başından pazar günkü son düdüğe kadar uzanan güncellenmiş televizyon ve yayın programı; Pasifik Saati'ne (PT) göre aşağıda sıralandı:

Tarih Karşılaşma Başlama saati (PT) Stat / Ev sahibi şehir Yayın merkezleri (ABD) Sal, 14 Temmuz Fransa 🇫🇷 0–2 İspanya 🇪🇸 (Yarı final 1) 12.00 Dallas Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Çar, 15 Temmuz İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Arjantin 🇦🇷 (Yarı final 2) 12.00 Atlanta Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Per, 16 Temmuz (Bugün) Dinlenme günü - Programda maç yok — — — Cum, 17 Temmuz (Yarın) Dinlenme günü - Programda maç yok — — — Cmt, 18 Temmuz Fransa 🇫🇷 - İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Üçüncülük maçı) 14.00 Miami Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Paz, 19 Temmuz İspanya 🇪🇸 - Arjantin 🇦🇷 (Dünya Kupası finali) 12.00 NY/NJ Stadyumu FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





Batı Yakası'nda nereden izlenir?

Açılış günü gelmeden önce kablolu yayını tamamen bırakmayı planlıyorsanız, birkaç büyük platform size en temiz dijital yayın akışını sunacak:

Fubo (Spor tutkunlarının tercihi): Tüm temel İngilizce ve İspanyolca ağları ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) eksiksiz sunuyor. Bir toplantıda sıkışıp kaldığınızda sabah maçını kaydetmeniz gerekirse kullanışlı Sınırsız Bulut DVR özelliğini de içeriyor. Peacock (İspanyolca yayın merkezi): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla tüm 104 maçı İspanyolca canlı yayımlıyor; ücret aylık 10,99 dolar (Premium paket). FOX One & Tubi (Ücretsiz ve bağımsız merkezler): FOX'un premium uygulaması FOX One , oyunun her dakikası için doğrudan tüketiciye yönelik yayın sunacak; ücretsiz yayın hizmeti Tubi ise 7/24 maç tekrarları ve istenildiğinde izlenebilen özet görüntülerle tamamen Dünya Kupası'na adanmış bir merkez barındıracak.