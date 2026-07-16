2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika genelinde düzenlenen dev 48 takımlı futbol şöleniyle Kuzey Amerika'yı tamamen etkisi altına aldı. Turnuva tüm hızıyla sürerken, çeyrek finaller ve yarı finaller resmen geride kaldı ve bu bir aylık organizasyonda artık geriye yalnızca en büyük final bölümü kaldı: Üçüncülük maçı ve Dünya Kupası finali.

Central Time Zone'dan (CT) takip eden taraftarlar için yayın programı hâlâ tam anlamıyla rüya gibi. CT izleyicileri, hafta sonu öğle ve öğleden sonra erken saatlerde kusursuz bir maç takvimine sahip. Beraberlik artık bir seçenek olmadığı için, 90 dakikanın ardından eşitlik bozulmazsa her maç heyecan dolu bir uzatma bölümüne ve muhtemel bir penaltı atışlarına gidecek.

Küresel turnuva fikstürlerini kaçırmamak için yayın akışınızı önceden hazırlamak, dünya çapındaki futbol heyecanının her anını yakalamanın anahtarıdır. Canlı maç içi tahminlerle izleme düzeninizi geliştirmek istiyorsanız, ekstra promosyon bakiyesiyle başlamak size belirgin bir avantaj sağlar. Güncel 1xbet promo code bağlantımızı kullanarak kayıt bonusunuzu nasıl etkinleştirebileceğinizi keşfedin.

Aşağıda GOAL'ün, eleme aşamasındaki tekrar eden saat dilimleri ve bu haftanın kalan kritik maçlarının tam CT programına dair kapsamlı rehberi yer alıyor.





Aşağıda, mevcut hafta (15 Haziran - 21 Haziran) için tamamen güncellenmiş 2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü, izleme planınızı iş gününüz ve akşam rutininize göre yapabilmeniz için özellikle Central Time (CT) esas alınarak verilmiştir.

📅 Dünya Kupası 2026: Yarı finaller ve finaller maç programı (Central Time)

Sahada artık son dört elit ülke kaldı. İşte haftanın ilk günlerinden pazar günkü son düdüğe kadar uzanan güncellenmiş televizyon ve yayın programı, Central Time (CT) esas alınarak:

Tarih Eşleşme Başlama saati (CT) Stadyum / Ev sahibi şehir Yayın merkezleri (ABD) 14 Temmuz Salı Fransa 🇫🇷 0–2 İspanya 🇪🇸 (Yarı final 1) 14.00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 15 Temmuz Çarşamba İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Arjantin 🇦🇷 (Yarı final 2) 14.00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 16 Temmuz Perşembe (Bugün) Dinlenme günü - Maç programı yok — — — 17 Temmuz Cuma (Yarın) Dinlenme günü - Maç programı yok — — — 18 Temmuz Cumartesi Fransa 🇫🇷 - İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Üçüncülük maçı) 16.00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 19 Temmuz Pazar İspanya 🇪🇸 - Arjantin 🇦🇷 (Dünya Kupası finali) 14.00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Dev 72 maçlık grup aşamasında karşılaşmalar, futbolseverlerin arka arkaya mümkün olduğunca fazla aksiyonu izleyebilmesi için sıralı şekilde oynanacak. Yazın evden çalışma programınızı ya da takvim planınızı oluşturuyorsanız, dikkate almanız gereken tekrar eden zaman aralıkları şunlar:

Geç sabah kuşağı (11.00 / 12.00 CT): Sabah gelen e-postalarınızı temizlerken ya da öğle yemeğine çıkarken ikinci ekranınızda açmak için mükemmel bir arka plan yayını.

Öğleden sonra kuşağı (14.00 / 15.00 / 16.00 CT): Üst düzey uluslararası futbol eşliğinde mesainizin sonuna yaklaşmanıza yardımcı olacak ideal bir iş günü molası.

İş çıkışı/akşam yemeği kuşağı (17.00 / 18.00 / 19.00 CT): Oturumu kapatıp akşama yerleştiğiniz anda, zirve izlenme saatlerinde yayınlanan öne çıkan maçlar.

Prime-time gece kuşağı (20.00 / 21.00 / 23.00 CT): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Yakası şehirlerinin ev sahipliği yaptığı yüksek tansiyonlu maçlar.









Central Time Zone'da nereden izlenir?

Açılış günü gelmeden kablolu yayını tamamen bırakmayı planlıyorsanız, birkaç önemli dijital platform en temiz ve en güvenilir yayınları sunacak:

Fubo (Spor tutkunlarının tercihi): Turnuvanın gerekli tüm İngilizce ve İspanyolca yayın ağlarını ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) sunuyor. Saat 14.00'teki bir maçı müşteri toplantısında sıkışıp kaldığınız için kaydetmeniz gerekirse, Unlimited Cloud DVR özelliğini de içeriyor. Peacock (İspanyolca yayın merkezi): Telemundo Deportes ve Universo üzerinden 104 maçın tamamını İspanyolca canlı olarak aylık 10,99 $ karşılığında yayınlıyor (Premium paket). FOX One & Tubi (Ücretsiz ve bağımsız merkezler): FOX'un yepyeni premium uygulaması FOX One , her dakikayı doğrudan tüketiciye yönelik yayınla sunacak. Bu arada, reklam destekli ücretsiz yayın hizmeti Tubi , günün her saati maç tekrarları ve talep üzerine kısa özetler sunan tamamen Dünya Kupası'na ayrılmış bir bölüm barındıracak.