Bugünkü 2026 Dünya Kupası başlama saatleri: Doğu Saati'ne (ET) göre tam program

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika genelinde 48 takımlı dev futbol şöleniyle Kuzey Amerika’yı tamamen etkisi altına aldı. Turnuva tüm hızıyla sürerken, zorlu çeyrek finaller ve yarı finalleri artık geride bıraktık; bu bir aylık turnuvada geriye yalnızca nihai doruk noktası kaldı: Üçüncülük maçı ve Dünya Kupası finali.

Doğu Zaman Dilimi’nden (ET) takip eden taraftarlar için yayın programı adeta kusursuz. ET izleyicileri, geç öğleden sonra ve hafta sonu prime-time saatlerinde mükemmel şekilde ayarlanmış bir maç programına sahip. Beraberlik artık bir seçenek olmadığı için, 90 dakikanın ardından eşitlik bozulmazsa her maç heyecan dolu bir uzatma bölümüne ve muhtemel bir penaltı atışlarına gidecek.

Ev sahibi ülkelerdeki başlama saatlerini Doğu Zaman Dilimi’ne göre anlamak, taraftarların izleme programlarını ve canlı bahis kuponlarını kusursuz şekilde planlamasını sağlar. Oyuncu profilinize ilk yatırımınızdan itibaren mümkün olan en yüksek katkıyı sağlamak için aktif bir promosyon kuponu kullanmak akıllıca bir stratejidir. Ödüllerinizi etkinleştirmek için hazırladığımız özel rehbere Melbet promosyon kodu üzerinden göz atın.

Aşağıda GOAL’ün eleme aşamasındaki tekrar eden saat dilimlerine ve bu haftanın kritik kalan maçları için ET’ye göre kesin programa dair kapsamlı rehberi yer alıyor.









2026 Dünya Kupası’nın standart günlük saat dilimleri (ET)

Toplam 72 maçlık dev grup aşamasında karşılaşmalar, taraftarların mümkün olduğunca fazla canlı aksiyonu izleyebilmesi için gün içine yayılacak. Evden çalışma programınızı ayarlıyor ya da koltukta maç saatlerinizi planlıyorsanız, saatinizde işaretlemeniz gereken zaman aralıkları bunlar:

Erken pencere: 12.00 ET / 13.00 ET (Öğle arasındaki bir maç için mükemmel)

Öğleden sonra penceresi: 15.00 ET / 16.00 ET / 17.00 ET (İş sonrası izleme için mükemmel)

Prime-time penceresi: 19.00 ET / 20.00 ET / 21.00 ET (Gecenin öne çıkan maçları)

Gece penceresi: 22.00 ET / 23.00 ET / 00.00 ET (Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Yakası ev sahibi şehirleri)

📅 Dünya Kupası 2026: Yarı finaller ve finaller maç programı (Doğu Saati)

Saha artık son dört elit ülkeye kaldı. İşte haftanın başından pazar günkü son düdüğe kadar uzanan güncellenmiş televizyon ve yayın programı, Doğu Zaman Dilimi’ne (ET) göre sıralanmış hâliyle:

Tarih Eşleşme Başlama saati (ET) Stadyum / Ev sahibi şehir Yayın merkezleri (ABD) 14 Temmuz Salı Fransa 🇫🇷 0–2 İspanya 🇪🇸 (Yarı final 1) 15.00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 15 Temmuz Çarşamba İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Arjantin 🇦🇷 (Yarı final 2) 15.00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 16 Temmuz Perşembe (Bugün) Dinlenme günü - Planlanmış maç yok — — — 17 Temmuz Cuma (Yarın) Dinlenme günü - Planlanmış maç yok — — — 18 Temmuz Cumartesi Fransa 🇫🇷 - İngiltere 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Üçüncülük maçı) 17.00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock 19 Temmuz Pazar İspanya 🇪🇸 - Arjantin 🇦🇷 (Dünya Kupası finali) 15.00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

2026 Dünya Kupası’nın standart günlük saat blokları (ET)

Toplam 72 maçlık dev grup aşamasında karşılaşmalar, taraftarların peş peşe gelen aksiyonun mümkün olduğunca fazlasını yakalayabilmesi için gün içine yayılacak. Doğu Yakası’ndaki iş programınızı ya da takviminizi planlamaya çalışıyorsanız, takip etmeniz gereken tekrar eden zaman aralıkları bunlar:

Öğle arası penceresi (12.00 / 13.00 ET): Sabah e-postalarını temizlerken ya da gerçekten öğle molası verirken ikinci ekranda açmak için ideal.

Öğleden sonra ortası penceresi (15.00 / 16.00 ET): Elit uluslararası futbol eşliğinde iş gününü tamamlarken iyi bir gün ortası kaçamağı sağlar.

Prime-time kuşağı (18.00 / 19.00 / 20.00 ET): Ev sahibi ülke maçlarının öne çıkan izlenme saatlerinde oynandığı gecenin vitrindeki eşleşmeleri.

Gece penceresi (21.00 / 22.00 / Gece yarısı ET): Los Angeles, Seattle ve Vancouver gibi Batı Yakası şehirlerinin ev sahipliği yaptığı geç saat maçları.









Doğu Yakası’nda maçlar nereden izlenir?

Açılış gününden önce kablolu yayını bırakmayı düşünüyorsanız, yüksek çözünürlüklü yayınlara ulaşmak için birkaç önemli seçeneğiniz var:

Fubo (Premium tercih): Tüm İngilizce ve İspanyolca ağları ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) barındırır ve ofiste sıkışıp kaldığınızda öğleden sonraki bir maçı kaydetmeniz gerekirse Sınırsız Bulut DVR özelliğini de sunar. Peacock (İspanyolca yayın merkezi): Telemundo Deportes ve Universo aracılığıyla 104 maçın tamamını İspanyolca canlı yayınlar ve fiyatı aylık 10,99 $ ’dır (Premium paket). FOX One & Tubi (İngilizce yayın merkezleri): FOX’un yeni bağımsız abonelik hizmeti aksiyonun her dakikasını yayınlayacak, ücretsiz yayın platformu Tubi ise günün her saati maç tekrarları ve tamamen ücretsiz isteğe bağlı özetler bölümü sunacak.