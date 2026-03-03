Liverpool'un ilk dörtte bitirme mücadelesi, son haftalarda canlanma belirtileri gösteren, ligin en alt sıralarında yer alan Wolves ile devam ediyor.

Wolves ile Liverpool arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Wolverhampton Wanderers - Liverpool maçını izleme

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Wolves vs Liverpool maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.

Wolverhampton Wanderers - Liverpool maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Molineux Stadium

Wolves vs Liverpool maçı 3 Mart 2026 tarihinde saat 15:15 EST ve 20:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wolves, tüm turnuvalarda son beş maçında sadece bir mağlubiyet alarak sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Hala küme düşme tehlikesi var, ancak Molineux'da Aston Villa'ya karşı aldıkları son galibiyet, Premier League sezonundaki ikinci galibiyetiydi ve taraftarlar için çok önemliydi.

Liverpool'un West Ham'ı 5-2 mağlup ettiği maç, tüm turnuvalarda oynadığı son yedi maçta elde ettiği altıncı galibiyet oldu. Takım, her iki tarafta da savunmasını sıkılaştırdı, Sunderland ve Nottingham Forest deplasmanlarında son iki maçını 1-0 skorlarla kazandı ve tüm turnuvalarda oynadığı son yedi maçta 21 gol attı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wolves, cezalı Yerson Mosquera ve muhtemelen sakatlığı nedeniyle André'den yoksun olacak, Florian Wirtz'in ise Liverpool'a dönüşü için bu deplasman çok erken olabilir.

Mo Salah, Premier League'de 10 maçtır gol atamıyor ve bu, onun en uzun gol orucudur.

Liverpool, en son Ekim 2024'te ligde deplasmanda üst üste üç galibiyet almıştı. Bu galibiyetler arasında Wolves'u 2-1 yendikleri maç da vardı.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Wolverhampton Wanderers ile Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: