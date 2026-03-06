İki tanıdık rakip, dramatik Premier Lig karşılaşmalarından sadece birkaç gün sonra, bu Cuma gecesi FA Cup beşinci turunda Molineux Stadyumu'nda tekrar karşı karşıya gelecek.

Wolverhampton Wanderers ile Liverpool arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

VPN ile Wolverhampton Wanderers - Liverpool maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Wolverhampton Wanderers - Liverpool maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers - Liverpool maçı 6 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Rob Edwards, Wolves taraftarlarına sevinecek bir şey verdi. Aston Villa ve Liverpool'u arka arkaya yenerek, küme düşme mücadelesinde gerçek bir mücadele sergiledi. Güvenli bölgeye olan fark hala 9 puan ve 17. sıradaki West Ham'dan daha fazla maç oynadılar, bu yüzden hayatta kalmak için olağanüstü bir şey yapmaları gerekecek. Yine de bu galibiyetler takıma inanç aşıladı ve Liverpool'u FA Cup'tan elemek bu ivmeyi daha da artıracaktır. Arne Slot'un takımı, Salı gecesi Premier League'de 2-1 mağlup olduktan sonra Cuma günü Wolves'a sert bir şekilde saldıracak, ancak Wolves kolay lokma olmayacaktır. Engellerle dolu bir sezonda, parlak anılar yaratma şansı var - belki de bir kupa zaferi ve büyük bir kaçış.

Liverpool için ise hikaye çok tanıdık geliyor. Andre'nin 94. dakikada Alisson Becker'in hatasıyla attığı gol, onları bir kez daha geç bir mağlubiyete mahkum etti. Bu, bu sezon 90. dakikadan sonra beşinci mağlubiyetleri oldu ve Fulham ve Leeds'in de uzatmalarda attığı gollerle birlikte Premier League'deki diğer takımlardan daha fazla. Bu bir kalıp haline geldi: kaçırılan fırsatlar, son dakikada yapılan hatalar ve kaybedilen puanlar. Mohamed Salah'ın Wolves'a karşı attığı beraberlik golü, bir savunma hatasından geldi ve bir süreliğine beraberliği kurtaracak gibi görünüyordu. Ancak bu sezon, şampiyonlar için farklı geçti - çok fazla fırsat kaçırıldı, çok fazla son dakika hayal kırıklığı yaşandı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wolves, Şubat ayında Chelsea karşısında aldığı baldır sakatlığından kurtulan Hwang Hee-chan'ın kadroya dönmesiyle Cuma günkü maça tam kadro çıkacak.

Liverpool'un ise daha zor bir görevi var. Conor Bradley, Giovanni Leoni, Florian Wirtz, Stefan Bajcetic, Wataru Endo ve Alexander Isak'ın hepsi forma giyemeyecek, bu da Arne Slot'u seçeneklerini yeniden düzenlemeye zorluyor.

Liverpool ve Wolves daha önce FA Cup'ta dokuz kez karşılaştı. Wolves beş galibiyet, Liverpool üç galibiyet aldı ve bir maç berabere sonuçlandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Bugün Wolverhampton Wanderers - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: