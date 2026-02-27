Goal.com
Premier Lig
team-logoWolverhampton Wanderers
Molineux Stadium
team-logoAston Villa
Bugün Wolverhampton Wanderers ile Aston Villa arasında oynanacak Premier League maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Wolverhampton Wanderers ile Aston Villa arasındaki Premier League maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Cuma gecesi Black Country Derby'de, ligin son sırasındaki Wolves, Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Aston Villa'yı ağırlıyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Wolves ile Aston Villa arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDABD Ağı
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Wolves vs Aston Villa maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir. 

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa maç başlangıç saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Molineux Stadium

Wolves vs Aston Villa maçı 27 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wolves, Premier League'den düşmeye mahkumdur. Son zamanlarda zor günler geçiren Aston Villa karşısında West Midlands'ın gururunu korumak için mücadele edeceklerdir. 

Mateus Mane Wolves 2025-26Getty Images

Unai Emery'nin takımı, altıncı sıradaki Liverpool'dan altı puan, dördüncü sıradaki Man United'dan ise sadece üç puan geride. Villans, son dört lig maçından sadece birini kazandı ve Şampiyonlar Ligi için büyük bir mücadeleye girebilir. 

Villa, Molineux'daki bu maçın ardından iki lig maçında Chelsea ve Man United ile karşılaşacak. Son 11 deplasman maçında sadece bir mağlubiyet aldılar (8 galibiyet, 2 beraberlik) ve bu turda alt sıralarda yer alan takımlara karşı oynadıkları beş lig maçını da kazandılar. 

Aston Villa 2026Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wolves'tan Ladislav Krejčí, Palace maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı durumdadır, Villa ise önemli orta saha oyuncuları Youri Tielemans ve John McGinn'den yoksundur.

Tammy Abraham, geçen hafta Villa'nın beraberlik golünü attı ve Wolves ile oynanan son 6 maçta 6 gol attı, bunlara 2019-20 sezonunda bu sahada attığı hat-trick de dahil.

Aston Villa v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

Wolverhampton WanderersHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestAVL
1
J. Sa
15
Y. Mosquera
24
T. Gomes
4
S. Bueno
36
M. Mane
27
J. Bellegarde
7
Andre
3
H. Bueno
9
A. Armstrong
38
J. Tchatchoua
14
Арокодаре
23
E. Martinez
2
M. Cash
22
I. Maatsen
4
E. Konsa
5
T. Mings
27
M. Rogers
31
L. Bailey
21
D. Luiz
24
A. Onana
10
E. Buendia
11
O. Watkins

4-2-3-1

AVLAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Edwards

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • U. Emery

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

WOL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

AVL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/6
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşma Kaydı

WOL

Son 5 maçları

AVL

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

4

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Wolverhampton Wanderers ile Aston Villa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

0