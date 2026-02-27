Cuma gecesi Black Country Derby'de, ligin son sırasındaki Wolves, Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Aston Villa'yı ağırlıyor.
GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Wolves ile Aston Villa arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.
|ABD
|ABD Ağı
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.
Wolves vs Aston Villa maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa maç başlangıç saati
Wolves vs Aston Villa maçı 27 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Wolves, Premier League'den düşmeye mahkumdur. Son zamanlarda zor günler geçiren Aston Villa karşısında West Midlands'ın gururunu korumak için mücadele edeceklerdir.
Unai Emery'nin takımı, altıncı sıradaki Liverpool'dan altı puan, dördüncü sıradaki Man United'dan ise sadece üç puan geride. Villans, son dört lig maçından sadece birini kazandı ve Şampiyonlar Ligi için büyük bir mücadeleye girebilir.
Villa, Molineux'daki bu maçın ardından iki lig maçında Chelsea ve Man United ile karşılaşacak. Son 11 deplasman maçında sadece bir mağlubiyet aldılar (8 galibiyet, 2 beraberlik) ve bu turda alt sıralarda yer alan takımlara karşı oynadıkları beş lig maçını da kazandılar.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Wolves'tan Ladislav Krejčí, Palace maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı durumdadır, Villa ise önemli orta saha oyuncuları Youri Tielemans ve John McGinn'den yoksundur.
Tammy Abraham, geçen hafta Villa'nın beraberlik golünü attı ve Wolves ile oynanan son 6 maçta 6 gol attı, bunlara 2019-20 sezonunda bu sahada attığı hat-trick de dahil.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaşma Kaydı
Sıralama
Bugün Wolverhampton Wanderers ile Aston Villa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.