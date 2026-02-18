Arsenal, Çarşamba günü ligin son sırasındaki Wolves'u ziyaret ettiğinde Premier League'in zirvesindeki liderliğini 7 puana çıkarmak istiyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Wolves - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Wolverhampton Wanderers - Arsenal maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Molineux Stadium

Wolves vs Arsenal maçı 18 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wolves küme düşmeye mahkumdur, ancak bu sezon Premier Lig'de kazandıkları 9 puanın 6'sını yılbaşından sonra aldıkları gerçeği onlara biraz teselli verebilir.

Premier Lig şampiyonluğunun favorisi Arsenal, Çarşamba günü ligin son sırasındaki Wolves'u yenerse zirvedeki liderliğini 7 puana çıkarabilir. Mikel Arteta'nın takımı, rakipleri Man City'den önce oynama fırsatını değerlendirmek isteyecek, çünkü önümüzdeki iki haftada bu fırsatı bir daha yakalayamayacaklar.

Gunners, son sekiz deplasman maçından sadece üçünü kazandı, ancak bu rekor, şu anda ilk yedi dışında yer alan takımlara karşı belirgin şekilde daha iyi. Mikel Arteta'nın adamları, bu sezon Premier League'de bu tür 16 maçın 14'ünü kazandı ve küme düşme bölgesindeki takımlara karşı 14 maç üst üste galip geldi.

Sakatlık haberleri, önemli istatistikler

Hwang Hee-Chan baldır sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak, Aralık ayından bu yana hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Toti Gomes ise Çarşamba günkü maçta forma giyemeyecek.

Arsenal, orta saha üçlüsü Mikel Merino, Martin Odegaard ve Kai Havertz'den yoksun olacak, ancak kaptan Odegaard hafta sonu Tottenham ile oynanacak Kuzey Londra Derbisi'nde sahalara dönebilecek.

Arsenal'in Noni Madueke'si, Premier Lig kariyerinde Wolves'a karşı diğer takımlara göre daha fazla gol attı (dört).

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

