Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoBayern Münih
Austin Ditlhobolo

Çeviri:

Bugün Werder Bremen ile Bayern Münih arasında oynanacak Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Werder Bremen ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri.

Werder Bremen, Bayern Münih'in Bundesliga şampiyonluğu için gösterdiği amansız çabayı boşa çıkarmak ve kendi küme düşme endişelerini hafifletmek için ev sahibi seyircisinin coşkulu desteğine güvenecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Werder Bremen - Bayern Münih maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaStarTimes Dünya Futbolu
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğuMBC Shahid

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Werder Bremen - Bayern Münih maçının başlama saati

Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen ve Bayern Münih maçı 14 Şubat 2026 tarihinde 14:30 GMT ve 09:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Werder Bremen, 2022'de üst lige döndüğünden bu yana Bundesliga'da en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor ve 11 maçtır galibiyet alamıyor (dört beraberlik, yedi mağlubiyet).

Bremen şu anda Bundesliga'da 16. sırada yer alıyor ve küme düşme play-off pozisyonunda bulunuyor. Weserstadion'da Bayern Münih'i yenmesi halinde, tehlikeli bölgeden çıkmak, morali yükseltmek ve küme düşme korkusunu hafifletmek için çok önemli olan 3 puanı kazanmış olacak.

Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

Bu arada Bayern, Hoffenheim'a karşı hayati bir galibiyet elde ederek Bundesliga şampiyonluğu yolunda yeniden ivme kazandı, ligde nadir görülen iki maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı ve Bremen deplasmanı öncesinde güvenini geri kazandı.

Bavyeralılar şu anda ligin zirvesinde üç puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda otururken, Bremen'de alacakları bir galibiyet, birinci sıradaki yerlerini daha da sağlamlaştırır, Borussia Dortmund gibi rakiplerle arasındaki farkı artırır ve bir başka şampiyonluk için sürdürdükleri amansız takibi kararlılıkla devam ettirir.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

VICTOR BONIFACE WERDER BREMENGetty Images

Mitchell Weiser, Amos Pieper, Maximilian Wöber, Victor Boniface ve Leonardo Bittencourt, Bremen'in sakatlar listesinde yer alıyor, ancak Niklas Stark kadroda yer alabilir.

Bayern ise şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncusu bulunmayan sağlıklı bir kadroya sahip, ancak Michael Olise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Bremen ve Bayern arasındaki son 10 karşılaşmada, Bavyeralılar Weserstadion'da birçok deplasman galibiyeti ve evinde kazandığı zaferler de dahil olmak üzere neredeyse tüm maçlarda kesin galibiyetlerle hakimiyet kurdu.

Bremen, Bayern'in bu maçlarda gösterdiği ezici üstünlüğü karşısında bu dönemde sadece bir kez sürpriz bir galibiyet elde edebildi.

Takım haberleri ve kadrolar

Werder Bremen vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

Werder BremenHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestFCB
30
M. Backhaus
22
J. Malatini
31
K. Coulibaly
32
M. Friedl
20
R. Schmid
6
J. Stage
27
F. Agu
3
Y. Sugawara
14
S. Lynen
9
K. Topp
11
J. Njinmah
1
M. Neuer
19
A. Davies
4
J. Tah
27
K. Laimer
3
M. Kim
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
10
J. Musiala
42
L. Karl
8
L. Goretzka
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Thioune

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Kompany

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

SVW
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/8
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

FCB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşılaşma Rekoru

SVW

Son 5 maçları

FCB

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

4

Galibiyetler

1

Gol sayısı

16
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
0/5

Sıralama

Bugün Werder Bremen - Bayern Münih maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir . TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi ( genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır .

