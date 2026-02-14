Werder Bremen, Bayern Münih'in Bundesliga şampiyonluğu için gösterdiği amansız çabayı boşa çıkarmak ve kendi küme düşme endişelerini hafifletmek için ev sahibi seyircisinin coşkulu desteğine güvenecek.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Werder Bremen - Bayern Münih maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Werder Bremen - Bayern Münih maçının başlama saati

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen ve Bayern Münih maçı 14 Şubat 2026 tarihinde 14:30 GMT ve 09:30 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Werder Bremen, 2022'de üst lige döndüğünden bu yana Bundesliga'da en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor ve 11 maçtır galibiyet alamıyor (dört beraberlik, yedi mağlubiyet).

Bremen şu anda Bundesliga'da 16. sırada yer alıyor ve küme düşme play-off pozisyonunda bulunuyor. Weserstadion'da Bayern Münih'i yenmesi halinde, tehlikeli bölgeden çıkmak, morali yükseltmek ve küme düşme korkusunu hafifletmek için çok önemli olan 3 puanı kazanmış olacak.

Bu arada Bayern, Hoffenheim'a karşı hayati bir galibiyet elde ederek Bundesliga şampiyonluğu yolunda yeniden ivme kazandı, ligde nadir görülen iki maçlık galibiyetsiz serisini sonlandırdı ve Bremen deplasmanı öncesinde güvenini geri kazandı.

Bavyeralılar şu anda ligin zirvesinde üç puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda otururken, Bremen'de alacakları bir galibiyet, birinci sıradaki yerlerini daha da sağlamlaştırır, Borussia Dortmund gibi rakiplerle arasındaki farkı artırır ve bir başka şampiyonluk için sürdürdükleri amansız takibi kararlılıkla devam ettirir.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Mitchell Weiser, Amos Pieper, Maximilian Wöber, Victor Boniface ve Leonardo Bittencourt, Bremen'in sakatlar listesinde yer alıyor, ancak Niklas Stark kadroda yer alabilir.

Bayern ise şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncusu bulunmayan sağlıklı bir kadroya sahip, ancak Michael Olise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Bremen ve Bayern arasındaki son 10 karşılaşmada, Bavyeralılar Weserstadion'da birçok deplasman galibiyeti ve evinde kazandığı zaferler de dahil olmak üzere neredeyse tüm maçlarda kesin galibiyetlerle hakimiyet kurdu.

Bremen, Bayern'in bu maçlarda gösterdiği ezici üstünlüğü karşısında bu dönemde sadece bir kez sürpriz bir galibiyet elde edebildi.

NordVPN

