Bugün Vancouver Whitecaps ile CS Cartagines arasında oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Vancouver Whitecaps ile CS Cartagines arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki akış hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) kullanışlı hale gelir.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Vancouver Whitecaps vs CS Cartagines maç başlangıç saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BC Place

Vancouver Whitecaps ve CS Cartagines arasındaki bugünkü maç 26 Şubat 2026, 02:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Getty Images

Vancouver Whitecaps, 2026 Concacaf Şampiyonlar Kupası Birinci Turu'nda yüksek riskli ikinci maç için BC Place'e geri dönüyor. Kosta Rika'da 0-0 berabere kalan ve savunma açısından sağlam bir performans sergileyen Caps, şimdi Seattle Sounders ile 16 turunda karşılaşmak için golcü kimliğini bulmak zorunda.

'Caps, MLS Kupası ve bu turnuvanın finaline ulaştığı başarılı bir 2025 sezonunu geride bıraktı. Geçen hafta sonu MLS'in ev sahibi olduğu maçta Real Salt Lake'i yeni transfer Aziel Jackson'ın golüyle 1-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan takım, şu anda momentumun kendi lehine olduğunu gösteriyor.

Kosta Rika ekibi, "eğil ama kırılma" felsefesinin ustaları olduklarını kanıtladı. Cartago'da Vancouver'ın hücumunu tek bir şut bile izin vermeden başarıyla etkisiz hale getirdiler. Kosta Rika Primera División'da 2. sırada yer alan ekip, BC Place seyircisini şaşırtmak için kontra atakta kritik bir anı bekleyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Vancouver Whitecaps vs CS Cartagines Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Soerensen Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör A. Villatoro

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

VAN Son maç CSC 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler CS Cartagines 0 - 0 Vancouver Whitecaps 0 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Sıralama

Bugün Vancouver Whitecaps ile CS Cartagines maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizleme: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın: