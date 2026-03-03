Portekiz'in güçlü takımları Sporting ve Porto, Taca de Portugal yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet serisi ve bir başka ateşli O Clássico maçı için gereken özgüvene sahip.

Sporting CP ile FC Porto arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile Sporting CP - FC Porto maçını nasıl izleyebilirim?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu oyunun yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Sporting CP - FC Porto maçının başlama saati

Sporting vs Porto maçı 3 Mart 2026 tarihinde 14:45 EST ve 20:45 GMT saatlerinde başlayacak.

Maç önizlemesi

Sporting bu maça olağanüstü bir formda giriyor. Şubat ayında Porto ile 1-1 berabere kaldıklarından bu yana, Luis Suárez'in iki gol attığı ve Bragança'nın üçüncü golü attığı Estoril'e karşı 3-0'lık ezici bir galibiyet de dahil olmak üzere üst üste üç galibiyet aldılar. Lizbon ekibi, tüm turnuvalarda on maçtır yenilmiyor (dokuz galibiyet, bir beraberlik) ve 14 maçlık iç saha galibiyet serisi yakaladı. Kupada yolcuğu hiç de kolay olmadı, üç maç uzatmaya gitti, ancak Suárez'in son 15 maçında attığı 17 gol, takımı sürekli bir tehdit haline getiriyor.

Getty Images

Öte yandan, Porto da kendi momentumuyla maça çıkıyor. Sporting ile berabere kaldıktan sonra, Willian José'nin uzatma dakikalarında penaltıdan gol attığı ve Terem Moffi'nin kulüpteki ilk golünü kaydettiği Arouca'yı 3-1 mağlup ederek üç galibiyet serisi yakaladı. Ligin zirvesinde dört puan farkla lider olan Dragons, 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez lig ve kupa ikilisini kovalıyor. Kupadaki yolculukları daha kolay geçti, Celoricense, Sintrense ve Famalicão'yu eleyip Benfica'yı 1-0 mağlup ettiler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sporting, bir kez daha önemli oyuncularından yoksun olacak. Stoper Zeno Debast ve Chelsea'ye transfer olacak kanat oyuncusu Geovany Quenda, bağ ve ayak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Giorgi Kochorashvili, sakatlığı nedeniyle beşinci maçını kaçırabilirken, Fotis Ioannidis ve Ricardo Mangas son maçta kadroda yer almadı ve Salı günkü maçta da forma giyemeyecekleri düşünülüyor.

Getty Images

Porto da sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Forvetler Samu Aghehowa ve Luuk de Jong diz problemleri nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek, savunmada ise Nehuen Perez (Aşil tendonu) ve Martim Fernandes (topuk) sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tecrübeli Thiago Silva'nın da rahatsızlığı nedeniyle üçüncü maçını kaçırması bekleniyor.

Getty Images

Bu aksiliklere rağmen, Porto'nun deplasman performansı güçlü, 17 maçta 13 galibiyet, ancak hücumları yavaşladı ve son beş deplasman maçında sadece birer gol attılar. Yine de Francesco Farioli'nin takımı savunma istikrarına güvenmeye devam ediyor ve bu seride üç maçta kalesini gole kapatan takım, direncini ortaya koydu.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

