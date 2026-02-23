Bugün Seattle Sounders FC ile Colorado Rapids arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Seattle Sounders FC ile Colorado Rapids arasındaki maçı İngilizce canlı yayınla izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Seattle Sounders FC - Colorado Rapids maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Lumen Field

Seattle Sounders FC ile Colorado Rapids arasındaki bugünkü maç 23 Şubat 2026, 02:15'te başlayacak.

Maç Önizlemesi

Major League Soccer geri döndü ve Seattle Sounders, 22 Şubat 2026 Pazar günü Lumen Field'da 18. sezonuna başlıyor. 2025 sezonunda Leagues Cup kupasını kazanan ancak playofflarda hayal kırıklığı yaşayan Brian Schmetzer'in takımı, yeni liderlik altında yenilenen Colorado Rapids ile karşı karşıya gelecek.

Sounders, yükselen yıldız Obed Vargas'ın Atlético Madrid'e transfer olmasına rağmen, MLS'in en istikrarlı kadrolarından biri olarak geri dönüyor. Avrupa'da başarılı bir hazırlık dönemi ve 2025 sezonunda franchise rekoru olan 90 gol atan Seattle, en büyük favori konumunda. Ancak, geçen yılın sonlarında alışılmadık bir şekilde zayıflamış olan savunmalarını düzeltmeleri gerekiyor.

Rapids, Tottenham Hotspur'dan gelen Matt Wells'in yönetiminde yeni bir döneme giriyor. Colorado, 2025 yılında tek bir galibiyet farkla playofflara katılamadı ve sezon dışı dönemde kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Genç ve enerjik bir kadroya sahip olan Wells'in, sezonun açılış maçında tecrübeli Seattle takımını hazırlıksız yakalayabilecek modern ve baskılı bir oyun tarzı uygulayacağı tahmin ediliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör B. Schmetzer Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör M. Wells

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşılaşma Rekoru

Sıralama

Seattle Sounders FC ile Colorado Rapids maçını bugün izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler: