Real Madrid, Real Sociedad'ı ikna edici bir galibiyetle La Liga'da zirveyi ele geçirmeyi ve ezeli rakibi FC Barcelona'ya doğrudan baskı yapmayı hedefliyor.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Real Madrid - Real Sociedad maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

Real Madrid - Real Sociedad maçının başlama saati

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Real Madrid ve Real Sociedad maçı 14 Şubat 2026 tarihinde 20:00 GMT ve 15:00 EST saatlerinde başlayacak.

Maç Önizlemesi

Real Madrid, İspanya'nın en üst liginde son altı maçını da kazanarak La Liga'da şu anda en iyi formunda. Bu galibiyetler arasında Valencia'ya karşı 2-0'lık son galibiyet de bulunuyor. La Liga'da şu anda ikinci sırada yer alan Los Blacos, Real Sociedad'ı yenerek liderliğe yükselecek. Şu anki lider FC Barcelona ise Pazartesi günü Girona ile karşılaşacak.

Sociedad ise La Liga'da son yedi maçında yenilgi yüzü görmedi ve Madrid'e karşı ikinci galibiyetini hedefliyor. Beyaz-maviler, Estadio Santiago Bernabeu'da galip gelirlerse, ilk altı sıradaki yerlerini de sağlamlaştıracaklar.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Real Madrid, Real Sociedad ile oynayacağı önemli La Liga maçına, hamstring sorunları nedeniyle Éder Militão, Jude Bellingham ve Rodrygo gibi önemli oyuncularından yoksun, zayıflamış bir kadroyla çıkacak. Ancak Vinícius Júnior cezası sona erdi ve Kylian Mbappé de son zamanlarda yaşadığı diz sorununu atlatarak forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan Real Sociedad, sakatlıklar nedeniyle Takefusa Kubo ve Ander Barrenetxea ile Luka Sučić gibi önemli oyuncularını kaybedecek, Brais Méndez ise cezalı olduğu için Pellegrino Matarazzo'nun takımına son dönemdeki güçlü formuna rağmen ekstra baskı uygulayacak.

Real Madrid, Real Sociedad ile son iki karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi ve bu maçlarda arka arkaya galibiyetler elde etti. 21 web sayfası

Real Sociedad, Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e karşı en son Ocak 2019'da (La Liga maçı) galip gelmişti.

Beyazlar ve Maviler o zamandan beri hiçbir turnuvada orada galibiyet elde edemedi ve Los Blancos, Mayıs 2025'teki 2-0'lık son sonuç da dahil olmak üzere sonraki ev sahibi maçlarını kazandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

