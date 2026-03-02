Real Madrid, LaLiga karşılaşmalarında genellikle üstünlük sağladığı Getafe ile karşılaşacak ve şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtmak istiyor.
Real Madrid - Getafe maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo ABD
|İngiltere
|Premier Sports
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|TSN+
|Hindistan
|FanCode
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|beIN Sports Malezya
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Real Madrid - Getafe maçını izleme
Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.
Real Madrid - Getafe maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak içinMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir.
Real Madrid - Getafe maçının başlama saati
Real Madrid - Getafe maçı 2 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Real Madrid'in geçen hafta sonu Osasuna'ya 2-1 yenilmesi, LaLiga şampiyonluğu hedeflerini zedeledi, ancak Benfica'yı yenerek toparlandılar ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldiler. Burada Manchester City ile karşılaşacaklar. Los Blancos, lider ve ezeli rakibi Barcelona'nın bir puan gerisinde. Bernabeu'da son yedi resmi maçını kazandılar ve bu maçlarda 23 gol attılar.
Getafe'nin LaLiga'daki dört maçlık yenilmezlik serisi, son maçta Sevilla tarafından sonlandırıldı, ancak deplasman performansları hala sağlam ve ligde üç deplasman maçında yenilmediler. Ancak, komşularından bir puanla ayrılmak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerekecek.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Kylian Mbappé, dizindeki sorun nedeniyle Madrid'in Benfica'yı yendiği maçta forma giyemedi ve savunma oyuncusu Raúl Asencio sedyeyle sahadan çıkarıldı. Getafe'nin kaptanı Djené cezalı, Abdel Aqbar ise Sevilla yenilgisinde sakatlandı.
Arda Güler, Benfica maçında Madrid formasıyla 100. maçına çıktı ve bu sezon ligde 7 asist yaptı.
Real Madrid, Bernabeu'da oynadığı son 20 lig maçının 18'ini kazandı.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Karşılaştırmalı Rekor
Sıralama
Bugün Real Madrid - Getafe maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda İzleme
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.