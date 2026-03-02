Goal.com
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoGetafe
Bugün Real Madrid ile Getafe arasında oynanacak LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Real Madrid ile Getafe arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Real Madrid, LaLiga karşılaşmalarında genellikle üstünlük sağladığı Getafe ile karşılaşacak ve şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtmak istiyor.

Real Madrid - Getafe maçını İngilizce canlı yayınla izlemek için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo ABD
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Real Madrid - Getafe maçını izleme

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak, spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Real Madrid - Getafe maçını ücretsiz olarak izlemek ve canlı yayınlamak için

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme süresiyle maça erişebilir. 

Real Madrid - Getafe maçının başlama saati

crest
La Liga - La Liga
Estadio Bernabeu

Real Madrid - Getafe maçı 2 Mart 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Real Madrid'in geçen hafta sonu Osasuna'ya 2-1 yenilmesi, LaLiga şampiyonluğu hedeflerini zedeledi, ancak Benfica'yı yenerek toparlandılar ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldiler. Burada Manchester City ile karşılaşacaklar. Los Blancos, lider ve ezeli rakibi Barcelona'nın bir puan gerisinde. Bernabeu'da son yedi resmi maçını kazandılar ve bu maçlarda 23 gol attılar.

Getafe'nin LaLiga'daki dört maçlık yenilmezlik serisi, son maçta Sevilla tarafından sonlandırıldı, ancak deplasman performansları hala sağlam ve ligde üç deplasman maçında yenilmediler. Ancak, komşularından bir puanla ayrılmak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerekecek. 

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Kylian Mbappé, dizindeki sorun nedeniyle Madrid'in Benfica'yı yendiği maçta forma giyemedi ve savunma oyuncusu Raúl Asencio sedyeyle sahadan çıkarıldı. Getafe'nin kaptanı Djené cezalı, Abdel Aqbar ise Sevilla yenilgisinde sakatlandı.

Arda GulerGetty Images

Arda Güler, Benfica maçında Madrid formasıyla 100. maçına çıktı ve bu sezon ligde 7 asist yaptı. 

Real Madrid, Bernabeu'da oynadığı son 20 lig maçının 18'ini kazandı. 

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Getafe Muhtemel kadrolar

Real MadridHome team crest

4-4-2

Diziliş

5-3-2

Home team crestGET
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
18
A. Carreras
4
D. Alaba
12
T. Alexander-Arnold
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
16
G. Garcia
7
Vinicius Junior
13
D. Soria
24
Z. Romero
22
D. Duarte
16
D. Rico
17
Kiko
21
J. Iglesias
6
M. Martin
5
L. Milla
8
M. Arambarri
10
M. Satriano
19
5-3-2

GETAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Bordalas

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

GET
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaştırmalı Rekor

RMA

Son 5 maçları

GET

5

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

8

Gol sayısı

1
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Real Madrid - Getafe maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için şunları yapın:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlar, yerel VPN uygulamalarına sahiptir. TV'nizin uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda olduğu gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Smart DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/aktarmaktır.

0