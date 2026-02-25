Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica'ya karşı 1-0 üstünlük sağladı.

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Real Madrid - Benfica maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Real Madrid - Benfica maçının başlama saati

Real Madrid - Benfica maçı 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Vinicius Junior'un muhteşem vuruşu, tüm yanlış nedenlerle hatırlanan huysuz bir akşamda Portekiz'de 1-0'lık dar bir galibiyet elde etmek için yeterli oldu.

Vinicius, açılış golünden kısa bir süre sonra Benfica'nın Gianluca Prestianni'yi kendisine ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı ve bu olay, maçın yeniden başlamasından önce 10 dakikalık bir duraklamaya neden oldu.

Madrid, Osasuna'ya sürpriz bir yenilgiyle bu maça hazırlandı ve bu sonuçla LaLiga'da ikinci sıraya geriledi. Benfica'yı burada geçmeleri halinde, Sporting Lizbon veya Manchester City ile iki maçlı bir eleme turu bekliyor.

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçta kırmızı kart gördüğü için eski takımıyla oynanacak maçta yedek kulübesinde yer almayacak.

Sakatlık haberleri ve önemli istatistikler

Jude Bellingham, Éder Militão, Dean Huijsen ve Rodrygo, sakatlıkları nedeniyle hafta sonu Madrid'in Osasuna'ya 2-1 yenildiği maçta forma giyemedi.

Nuno Félix, Samuel Soares ve João Veloso, Benfica'nın hafta sonu AFS'yi 3-0 yendiği maçta forma giyemedi, Prestianni ise UEFA'nın ilk maçtaki davranışları nedeniyle kendisine verdiği bir maçlık geçici cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Madrid'in son 15 UCL iç saha maçının 14'ünde her iki takım da gol attı.

Vangelis Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla tüm turnuvalarda 28 gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

Bugün Real Madrid - Benfica maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: