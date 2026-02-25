Goal.com
Şampiyonlar Ligi
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoBenfica
Çeviri:

Bugün Real Madrid ile Benfica arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

Real Madrid ile Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirim, maçın başlama saati ve takım haberleri

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica'ya karşı 1-0 üstünlük sağladı. 

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Real Madrid - Benfica maçının İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yerleri burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanSony Sports Network
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

Real Madrid - Benfica maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Benfica maçı 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Vinicius Junior'un muhteşem vuruşu, tüm yanlış nedenlerle hatırlanan huysuz bir akşamda Portekiz'de 1-0'lık dar bir galibiyet elde etmek için yeterli oldu. 

Vinicius, açılış golünden kısa bir süre sonra Benfica'nın Gianluca Prestianni'yi kendisine ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı ve bu olay, maçın yeniden başlamasından önce 10 dakikalık bir duraklamaya neden oldu. 

Madrid, Osasuna'ya sürpriz bir yenilgiyle bu maça hazırlandı ve bu sonuçla LaLiga'da ikinci sıraya geriledi. Benfica'yı burada geçmeleri halinde, Sporting Lizbon veya Manchester City ile iki maçlı bir eleme turu bekliyor.

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçta kırmızı kart gördüğü için eski takımıyla oynanacak maçta yedek kulübesinde yer almayacak.

Sakatlık haberleri ve önemli istatistikler

Jude Bellingham, Éder Militão, Dean Huijsen ve Rodrygo, sakatlıkları nedeniyle hafta sonu Madrid'in Osasuna'ya 2-1 yenildiği maçta forma giyemedi.

Nuno Félix, Samuel Soares ve João Veloso, Benfica'nın hafta sonu AFS'yi 3-0 yendiği maçta forma giyemedi, Prestianni ise UEFA'nın ilk maçtaki davranışları nedeniyle kendisine verdiği bir maçlık geçici cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Madrid'in son 15 UCL iç saha maçının 14'ünde her iki takım da gol attı.

Vangelis Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla tüm turnuvalarda 28 gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Benfica Muhtemel kadrolar

Real MadridHome team crest

Diziliş

RMA
BEN
Karşılaştırmalı Rekor

Sıralama

0